Над Одесою збили Shahed: дрон вибухнув і впав у море

Прикордонник збиває російський дрон. Фото ілюстративне: Південне регіональне управління Державної прикордонної служби України

У небі над Чорнем морем цієї ночі знову було неспокійно. Російський ударний дрон, який летів у бік Одеси, знищили бійці прикордонної служби ще до того, як він би вдарив по сонному місту.

Відео збиття дрона опублікувало Південне регіональне управління Державної прикордонної служби України передає Новини.LIVE.

Збиття дронів над Одесою

За їхніми даними, дрон Shahed-136/131 рухався з моря та прямував у напрямку Одеси, де міг завдати удару по цивільній або критичній інфраструктурі.

У Державній прикордонній службі України повідомляють, що безпілотник виявили ще на підльоті. Після прицільного вогню він вибухнув у повітрі та впав у море. Обійшлося без постраждалих і руйнувань на суходолі.

В Одеському прикордонному загоні наголошують, що такі нічні атаки з боку РФ залишаються регулярними. Російська армія продовжує використовувати дрони-камікадзе для ударів по прибережних регіонах, зокрема по Одесі та області.

Скільки дронів збили за ніч на півдні України

Загалом, за даними повітряного командування "Південь", вночі 08 лютого 2026 року протиповітряною обороною півдня України збито/подавлено 11 ударних БпЛА типу "Shahed", "Гербера" і дронів інших типів.

Нагадаємо, у ніч на 8 лютого терористична Росія нову атакувала Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок влучань на одному з промислових підприємств спалахнула пожежа.

Також ми писали, що рівно два роки тому, у ніч на 8 лютого, російські безпілотники вдарили по цивільній інфраструктурі Одеси. Ворожі дрони залишили після себе зруйновані будівлі, поранених людей і вирву посеред двору навчального закладу.