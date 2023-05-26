В Украине вводятся новые правила получения водительских удостоверений - что нужно знать

Машины в городе, стоя на светофоре. Фото: Новости.

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

Одесская область входит в четыре региона, где с июня месяца в качестве эксперимента будут введены новые правила по сдаче экзаменов на водительское удостоверение. Теперь весь процесс будет проходить при включенных видеокамерах.

Об этом Новини.LIVE узнали на брифинге начальника отдела регистрационной работы сервисных центров МВД в Одесской области Руслана Мирошниченко.

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3 1 июня в экзаменационной деятельности сервисных центров МВД Одесской области, в также Винницкой, Киевской и Львовской, заработают так называемые "экзаменационные хабы". В которых все экзаменационные классы оборудовали системой перекрестной видеофиксации с записью звука. Таким образом исключается возможность существования "слепых" зон и вмешательства в теоретический экзамен посторонних лиц. Что касается изменений в теоретической подготовке будущих водителей, то в рамках этого проекта они не предусмотрены. Порядок экзаменов в целом остается таким же. Неограниченное количество попыток сдать тесты на знание ПДД в течение года тоже остается.

"У общества уже давно сформировался запрос на максимально прозрачные условия сдачи экзаменов в сервисных центрах МВД. Результат этих экзаменов должен зависеть исключительно от знаний и практических умений кандидата в водители", — отметил Руслан Мирошниченко.

Руслан Мирошниченко на брифинге. Фото: Новини.LIVE

На территории Одесской области, в рамках реализации пилотного проекта "Оптимизация сервисных центров MBC", будут работать четыре территориальных сервисных центра МВД:

5143, что в Белгород-Днестровском, на улице Гагарина, 4;

No 5144 в Измаиле на проспекте. Независимости, 362;

5149, что в Подольске, на улице Соборная, 202 Б;﻿

N 5154, что в Одессе, на улице Аэропортовская, 27/1.

Экзаменационные хабы, открывались таким образом, чтобы в сервисный центр МВД, который будет принимать экзамены, ехать было не более 100 километров.

"Пока речь не идет о сокращении количества сервисных центров МВД. Остальные девять сервисных центров МВД Одесской области не закрываются, а будут продолжать предоставлять услуги по регистрации-перерегистрации транспортных средств, будут заниматься обменами и восстановлением водительских удостоверений, выдачей государственных номерных знаков, их ответственным хранением и т.д. То есть при реализации пилотного проекта сдача экзаменов в других ТСЦ области будет приостановлена", — подчеркнули во время брифинга.

Что касается практической составляющей сдачи экзамена, то все автомобили сервисных центров МВД будут оснащены камерами наблюдения с углом обзора 360° и фиксацией звука в салоне. Камера в салоне будет фиксировать положение рук и ног кандидата в водителе, рук и ног экзаменатора сервисного центра МВД. У кандидатов в водители появится также больше инструментов для апелляции решения экзаменатора, а срок получения видеозаписи на его обжалование будет продлен до 30 дней.

Руслан Мирошниченко на брифинге. Фото: Новини.LIVE

"Уменьшение количества автошкол не предусматривается. Все они частные и действуют отделена от сервисных центров МВД. Стоит отметить, что по состоянию на сегодняшний день, если человек трижды не сдал практический экзамен, то он проходит повторную переподготовку по практическому управлению транспортным средством и снова имеет три попытки", — отметил начальник отдела регистрационной работы сервисных центров МВД в Одесской области Руслан Мирошниченко.

Эксперимент будет продолжаться до конца сентября, после учета всех моментов и исправлений недостатков проект будет распространен на всю Украину.

23 мая 2023 года в Украине была запущена услуга обмена и восстановления водительского удостоверения через приложение Дия. Теперь водители могут легко подать заявку на замену своего водительского документа всего несколькими кликами. Заказать можно как физический пластиковый документ, который нужно забрать в сервисном центре МВД лично, так и цифровой документ, действительный не только в Украине.