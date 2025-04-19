Разведка НАТО прибыла в Черное море: начаты работы у берегов Одесской области

Разведчик Boeing P-8A Poseidon. Фото иллюстративное: Boeing

Сейчас у южных границ Одесской области сейчас, 19 апреля, фиксируется американский разведчик Boeing P-8A Poseidon. Самолет НАТО патрулирует в воздушном пространстве Румынии и мониторит ситуацию с вражеским флотом в Черном море.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала Flightradar.

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Что известно об авиации Boeing P-8A Poseidon

Американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии. Отметим, что эта база принадлежит ВВС Италии и используется ВМС США и другими союзниками и партнерами по НАТО.

Движение разведчика. Фото: скриншот

Boeing P-8A Poseidon является многоцелевым военным самолетом для морской патрульной авиации и противоподводной борьбы. Он был разработан по заказу Военно-морских сил США для замены более старых самолетов P-3 Orion. Этот самолет известен своим развитым набором сенсоров, которые используются для наблюдения за поверхностью воды, обнаружения подводных лодок и ведения поисково-спасательных операций. P-8A оснащен специализированной электроникой, которая позволяет ему выполнять морские задачи. Пилоты авиации также делятся с украинскими военными ситуацией относительно вражеских объектов.

Напомним, сейчас в Черном море находится ракетоноситель с "Калибрами". Также мы писали, что спасатели показали последствия ракетного удара по Одесской области.