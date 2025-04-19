Розвідка НАТО прибула у Чорне море: розпочато роботи біля берегів Одещини

Розвідник Boeing P-8A Poseidon. Фото ілюстративне: Boeing

Наразі біля південних кордонів Одеської області зараз, 19 квітня, фіксується американський розвідувальник Boeing P-8A Poseidon. Літак НАТО патрулює у повітряному просторі Румунії та моніторить ситуацію з ворожим флотом у Чорному морі.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Що відомо про авіацію Boeing P-8A Poseidon

Американський військовий літак Boeing P-8A Poseidon злетів з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії. Зазначимо, що ця база належить ВПС Італії та використовується ВМС США та іншими союзниками й партнерами по НАТО.

Рух розвідника. Фото: скриншот

Boeing P-8A Poseidon є багатоцільовим військовим літаком для морської патрульної авіації та протипідводної боротьби. Він був розроблений на замовлення Військово-морських сил США для заміни старіших літаків P-3 Orion. Цей літак відомий своїм розвиненим набором сенсорів, які використовуються для спостереження за поверхнею води, виявлення підводних човнів та ведення пошуково-рятувальних операцій. P-8A оснащений спеціалізованою електронікою, яка дозволяє йому виконувати морські завдання. Пілоти авіації також діляться з українськими військовими ситуацією щодо ворожих об'єктів.

Нагадаємо, наразі у Чорному морі перебуває ракетоносій з "Калібрами". Також ми писали, що рятувальники показали наслідки ракетного удару по Одеській області.