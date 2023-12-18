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С карьерой все хорошо — Гуменюк прокомментировала свое "увольнение"

18 декабря 2023 18:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
С карьерой все хорошо — Гуменюк прокомментировала свое "увольнение"
Наталья Гуменюк в новой должности. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В последние дни появлялась информация о якобы увольнении со службы пресс-секретаря ОК "Юг" Наталии Гуменюк. Известно, что офицер сменила род войск и служит в составе Вооруженных сил Украины.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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По ее словам, она перешла из состава ГНСУ в ОСУВ "Одесса" и продолжает выполнять функции спикера Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга.

"Я была переведена из одного ведомства в другое, при этом вновь овладела должностью начальника центра стратегических коммуникаций Оперативно-стратегической группировки войск "Одесса" (ОСУВ "Одесса"), отвечающей за подведенное направление", — сказала Гуменюк.

Что известно об увольнении

Слухи об увольнении появились 3 декабря из-за того, что пользователи соцсетей не правильно интерпретировали информацию об уходе с военной службы в Facebook. Позже в комментариях Гуменюк опровергла это.

Напомним, Дунайская комиссия по судоходству прекратила членство Российской Федерации в организации. Такое решение хвалили после продолжительных ударов ракетами и беспилотниками по Нижнему Дунаю.

Также мы писали, что 7 декабря во время внеочередной сессии Одесского городского совета избрали нового вице-мера. Им стал Александр Филатов, которого до этого назначили заместителем городского головы.

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