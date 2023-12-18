З карʼєрою все добре — Гуменюк прокоментувала своє "звільнення"
Останніми днями з'являлася інформація про начебто звільнення зі служби речниці ОК "Південь" Наталі Гуменюк. Наразі відомо, що офіцерка змінила рід військ та служить у складі Збройних сил України.
Про це в етері національного телемарафону повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.
За її словами, вона перейшла зі складу ДПСУ до ОСУВ "Одеса" та надалі продовжує виконувати функції речниці Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня.
"Я була переведена з одного відомства в інше, при цьому знов опанувала посаду начальника центру стратегічних комунікацій Оперативно-стратегічне угруповання військ "Одеса" (ОСУВ "Одеса"), яке відповідає за підведений напрямок", — сказала Гуменюк.
Що відомо про звільнення
Чутки про звільнення зʼявилися 3 грудня через те, що користувачі соцмереж не правильно інтерпретували інформацію про звільнення з допису військової у Facebook. Пізніше в коментарях Гуменюк спростувала це.
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