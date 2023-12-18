З карʼєрою все добре — Гуменюк прокоментувала своє "звільнення"

Наталя Гуменюк на новій посаді. Фото: Новини.LIVE

Останніми днями з'являлася інформація про начебто звільнення зі служби речниці ОК "Південь" Наталі Гуменюк. Наразі відомо, що офіцерка змінила рід військ та служить у складі Збройних сил України.

Про це в етері національного телемарафону повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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За її словами, вона перейшла зі складу ДПСУ до ОСУВ "Одеса" та надалі продовжує виконувати функції речниці Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня.

"Я була переведена з одного відомства в інше, при цьому знов опанувала посаду начальника центру стратегічних комунікацій Оперативно-стратегічне угруповання військ "Одеса" (ОСУВ "Одеса"), яке відповідає за підведений напрямок", — сказала Гуменюк.

Що відомо про звільнення

Чутки про звільнення зʼявилися 3 грудня через те, що користувачі соцмереж не правильно інтерпретували інформацію про звільнення з допису військової у Facebook. Пізніше в коментарях Гуменюк спростувала це.

Нагадаємо, Дунайська комісія з судноплавства припинила членство Російської Федерації в організації. Таке рішення хвалили після тривалих ударів ракетами та безпілотниками по Нижньому Дунаю.

Також ми писали, що 7 грудня під час позачергової сесії Одеської міської ради обрали нового віцемера. Ним став Олександр Філатов, якого до цього призначили заступником міського голови.