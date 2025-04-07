Заключенный одесской колонии обманывал горожан

Заполнение протокола. Фото: Главное управление национлаьной полиции в Одесской области

Заключенный одесской колонии под видом мастера по утеплению фасадов обманул доверчивых граждан на общую сумму 31 500 гривен. За это ему грозят дополнительные 3 года лишения свободы.

Об этом сообщает Главное управление национлаьной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

По данным следствия, 31-летний фигурант, который отбывает наказание за кражу, создал на одном из популярных интернет-ресурсов объявление о предоставлении услуг по утеплению фасадов зданий в Одессе. В течение трех дней на предложение "мастера" откликнулось девять местных жителей из разных районов города. Во время общения с ними заключенный колонии рассказывал о видах и стоимости работ и материалов, добавляя, что отправит в дома и квартиры клиентов рабочую бригаду после обязательной уплаты аванса в размере 3500 гривен. Как только доверчивые граждане перечисляли "мастеру" указанную сумму, он переставал выходить с ними на связь и блокировал номер. Таким образом за несколько дней подозреваемый незаконно обогатился на сумму 31 500 гривен, а потерпевшие, поняв, что стали жертвами мошеннической схемы, обратились за помощью в полицию.

Объявление заключенного. Фото: Главное управление национлаьной полиции в Одесской области

Переписка бандита, фото: Главное управление национлаьной полиции в Одесской области

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщили о подозрении по ч.2 ст.190 Уголовного кодекса Украины (повторное мошенничество). Ему грозят дополнительные три года заключения к уже имеющимся 5,6.

Напомним, недавно мы писали о рэкете в одесском следственном изоляторе. А также о военном медике, который зарезал односельчанина.