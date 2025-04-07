В'язень одеської колонії ошукував містян

Заповнення протоколу. Фото: Головне управління націонлаьної поліції в Одеській області

В'язень одеської колонії під виглядом майстра з утеплення фасадів ошукав довірливих громадян на загальну суму 31 500 гривень. За це йому загрожують додаткові 3 роки позбавлення волі.

Про це повідомляє Головне управління націонлаьної поліції в Одеській області.

Реклама

Читайте також:

Подробиці справи

За даними слідства, 31-річний фігурант, який відбуває покарання за крадіжку, створив на одному із популярних інтернет-ресурсів оголошення про надання послуг із утеплення фасадів будівель в Одесі. Впродовж трьох днів на пропозицію "майстра" відгукнулось девʼять місцевих жителів з різних районів міста. Під час спілкування з ними утриманець колонії розповідав про види та вартість робіт і матеріалів, додаючи, що відправить до будинків і квартир клієнтів робочу бригаду після обовʼязкової сплати авансу в розмірі 3500 гривень. Щойно довірливі громадяни перераховували "майстра" зазначену суму, він переставав виходити з ними на зв’язок і блокував номер. В такий спосіб за декілька днів вʼязень незаконно збагатився на суму 31 500 гривень, а потерпілі, зрозумівши, що стали жертвами шахрайської схеми, звернулись по допомогу в поліцію.

Оголошення в'язня. Фото: Головне управління націонлаьної поліції в Одеській області

Листування бандита. Фото: Головне управління націонлаьної поліції в Одеській області

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомили про підозру за ч.2 ст.190 Кримінального кодексу України (повторне шахрайство). Йому загрожують додаткові три роки ув'язнення до вже наявних 5,6.

Нагааємо, нещодавно ми писали про рекет в одеському слідчому ізоляторі. А також про військового медика, який зарізав односельця.