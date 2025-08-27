Видео
Из Одесчины в Грузию новый паромный маршрут — какой именно

Из Одесчины в Грузию новый паромный маршрут — какой именно

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 17:35
Порт в Одесской области будет сотрудничать с портом в Батуми в Грузии - каким образом и с какой целью
Белгород-Днестровский морской порт. Фото иллюстративное: Белгород-Днестровский морской порт

Белгород-Днестровский морской порт в Одесской области будет сотрудничать с грузинской компанией Batumi International Container Terminals. Благодаря этому предприятие может стать новым международным торговым хабом.

Об этом сообщила CEO Белгрод-Днестровского морского порта Оксана Киктенко в соцсети.

Читайте также:

Сотрудничество с Батуми

Белгород-Днестровский морской порт подписал меморандум с Batumi International Container Terminals LLC. Это уже второй документ двух предприятий о сотрудничестве в рамках развития так называемого Транскаспийского Международного Транспортного Маршрута (или Среднего коридора).

Благодаря меморандуму терминалы украинского и грузинского портов соединит новый паромный маршрут. Возведут и автомобильно-железнодорожный комплекс, который уже проектируется с учетом требований по обработке грузов.

"Цель меморандума — привлечение грузопотока через "Средний коридор" через расширение возможностей по обработке грузов. Белгород-Днестровский порт планирует стать крупнейшим хабом ТМТМ с Европейской стороны маршрута",— пишет CEO Белгрод-Днестровьского морского порта Оксана Киктенко

Добавим, Batumi International Container Terminals LLC эксплуатирует и управляет контейнерными, паромными и генеральными терминалами в морском порту Батуми.

Что известно о Среднем коридоре

Средний коридор (Транскаспийский международный транспортный маршрут) — это торгово-транспортный путь, который соединяет Китай и Европу в обход России и Суэцкого канала. Он связывает железную дорогу, автомобильные перевозки и морские участки, а проходит через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию.

Напомним, еще недавно мы писали о том, что Одесская область является форпостом украинской экономики. А также о том, каким образом наш регион может накормить людей в мире.

Одесса торговля Одесская область Новости Одессы экономика
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
