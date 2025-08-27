Порт на Одещині буде співпрацювати з портом у Батумі в Грузії - яким чином та з якою метою

Білгород-Дністровський морський порт. Фото ілюстративне: Білгород-Дністровський морський порт

Білгород-Дністровський морський порт на Одещині буде співпрацювати із грузинською компанією Batumi International Container Terminals. Завдяки цьому підприємство може стати новим міжнародним торгівельним хабом.

Про це повідомила CEO Білгрод-Дністровьского морського порту Оксана Киктенко у соцмережі.

Співпраця з Батумі

Білгород-Дністровський морський порт підписав меморандум з Batumi International Container Terminals LLC. Це вже другий документ двох підприємств про співпрацю в рамках розвитку так званого Транскаспійського Міжнародного Транспортного Маршруту (або Середнього коридору).

Завдяки меморандуму термінали українського та грузинського портів зʼєднає новий паромний маршрут. Зведуть і автомобільно-залізничний комплекс, який вже проєктується з урахуванням вимог щодо обробки вантажів.

"Мета меморандуму — залучення вантажопотоку через "Середній коридор" через розширення можливостей по обробці вантажів. Білгород-Дністровський порт планує стати найбільшим хабом ТМТМ з Європейської сторони маршруту",— пише CEO Білгрод-Дністровьского морського порту Оксана Киктенко

Додамо, Batumi International Container Terminals LLC експлуатує та управляє контейнерними, поромними та генеральними терміналами в морському порту Батумі.

Що відомо про Середній коридор

Середній коридор (Транскаспійський міжнародний транспортний маршрут) — це торгівельно-транспортний шлях, який з’єднує Китай та Європу в обхід Росії й Суецького каналу. Він сполучає залізницю, автомобільні перевезення та морські ділянки, а проходить через Казахстан, Каспійське море, Азербайджан, Грузію та Туреччину.

