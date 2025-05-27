КПП из Одесской области в Молдову не работают - какие именно

КПП "Староказачье - Тудора". Фото: nokta.md

В Одесской области временно остановили свою деятельность ряд пунктов пропуска в Молдову. В частности это касается КПП "Паланка-Маяки-Удобное" и "Тудора-Староказачье".

Об этом сообщили в молдавской пограничной службе.

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Причины закрытия

Прекращение функционирования пунктов пропуска связано с техническими неполадками в информационной системе Государственной пограничной службы Украины. Сейчас проводятся работы, чтобы восстановить работу этих КПП.

"Наши коллеги работают на полную мощность, чтобы справиться с потоком путешественников и уменьшить дискомфорт, вызванный этой ситуацией. Спасибо Вам за понимание и сотрудничество! Мы вернемся с дополнительной информацией, если ситуация изменится", — говорится в сообщении молдавской таможни.

Когда пункты пропуска снова заработают пока не сообщают.

Сообщение таможни. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о пробках на трассе Одесса-Рени. А также о новых требованиях для автомобилистов, путешествующих в Молдову.