КПП з Одещини до Молдови не працюють - які саме

КПП "Староказаче — Тудора". Фото: nokta.md

На Одещині тимчасово зупинили свою діяльність низку пунктів пропуску до Молдови. Зокрема, це стосується КПП "Паланка-Маяки-Удобне" та "Тудора-Старокозаче".

Про це повідомили у молдавській прикордонній службі.

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Причини зачинення

Припинення функціонування пунктів пропуску пов'язано із технічними неполадками в інформаційній системі Державної прикордонної служби України. Наразі проводяться роботи, аби відновити роботу цих КПП.

"Наші колеги працюють на повну потужність, щоб впоратися з потоком мандрівників та зменшити дискомфорт, спричинений цією ситуацією.Дякуємо Вам за розуміння та співпрацю! Ми повернемось із додатковою інформацією, якщо ситуація зміниться", — йдеться у повідомленні молдовської митниці.

Коли пункти пропуску знову запрацюють, поки не повідомляють.

Повідомлення митниці. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про затори на трасі Одеса-Рені. А також про нові вимоги для автомобілістів, які подорожують до Молдови.