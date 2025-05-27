КПП з Одещини до Молдови не працюють - які саме

З Одеси до Молдови — КПП Паланка та Староказаче не працюють
На Одещині тимчасово зупинили свою діяльність низку пунктів пропуску до Молдови. Зокрема, це стосується КПП "Паланка-Маяки-Удобне" та "Тудора-Старокозаче".
Про це повідомили у молдавській прикордонній службі.
Причини зачинення
Припинення функціонування пунктів пропуску пов'язано із технічними неполадками в інформаційній системі Державної прикордонної служби України. Наразі проводяться роботи, аби відновити роботу цих КПП.
"Наші колеги працюють на повну потужність, щоб впоратися з потоком мандрівників та зменшити дискомфорт, спричинений цією ситуацією.Дякуємо Вам за розуміння та співпрацю! Ми повернемось із додатковою інформацією, якщо ситуація зміниться", — йдеться у повідомленні молдовської митниці.
Коли пункти пропуску знову запрацюють, поки не повідомляють.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про затори на трасі Одеса-Рені. А також про нові вимоги для автомобілістів, які подорожують до Молдови.
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