Из Одессы в Молдову пытались провести незадекларированную технику — что грозит

Из Одессы в Молдову с кучей техники — что грозит украинцу
В автобусе "Одесса-Кишинев" на таможне в Молдове обнаружили скрытую технику. При этом в салоне находились 36 пассажиров, которые уверяли, что не перевозят никаких товарных грузов, которые нужно декларировать.
Об этом сообщает Молдавская таможня.
Подробности дела
При осмотре багажа пассажиров автобуса пограничники обнаружили замаскированные предметы. В частности, оборудование для стерилизации, электронные устройства и средства для дезинфекции. Эти вещи принадлежали одному из путешественников, 39-летнему украинцу, и не были задекларированы. Изъятое имущество направили на экспертизу.
"И водитель, и пассажиры заявили, что не перевозили товары, подлежащие декларированию таможенным органам. Вещи изъяты, по делу продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств", — говорится в сообщении Молдавской таможни.
Какое наказание грозит
Путешественнику грозят немалые штрафы. Недостоверное декларирование в таможенных документах для пересечения границы наказывается суммой, которая пропорциональна стоимости товаров, предметов и ценностей, перевозимых. Кроме того, пассажирам могут запретить въезд в Молдову на срок до 5 лет.
Напомним, недавно мы писали об авиарейсах из Кишинева. А также о мужчине, который хотел провезти в Молдову скрытую валюту.
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