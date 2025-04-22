Из Одессы в Молдову пытались провести незадекларированную технику — что грозит

Изъятые товары. Фото: Молдавская таможня

В автобусе "Одесса-Кишинев" на таможне в Молдове обнаружили скрытую технику. При этом в салоне находились 36 пассажиров, которые уверяли, что не перевозят никаких товарных грузов, которые нужно декларировать.

Об этом сообщает Молдавская таможня.

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Подробности дела

При осмотре багажа пассажиров автобуса пограничники обнаружили замаскированные предметы. В частности, оборудование для стерилизации, электронные устройства и средства для дезинфекции. Эти вещи принадлежали одному из путешественников, 39-летнему украинцу, и не были задекларированы. Изъятое имущество направили на экспертизу.

"И водитель, и пассажиры заявили, что не перевозили товары, подлежащие декларированию таможенным органам. Вещи изъяты, по делу продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств", — говорится в сообщении Молдавской таможни.

Изъятое оборудование. Фото: Молдавская таможня

Найденная техника. Фото: Молдавская таможня

Какое наказание грозит

Путешественнику грозят немалые штрафы. Недостоверное декларирование в таможенных документах для пересечения границы наказывается суммой, которая пропорциональна стоимости товаров, предметов и ценностей, перевозимых. Кроме того, пассажирам могут запретить въезд в Молдову на срок до 5 лет.

Напомним, недавно мы писали об авиарейсах из Кишинева. А также о мужчине, который хотел провезти в Молдову скрытую валюту.