З Одеси у Молдову намагалися провести незадекларовану техніку - що загрожує

Вилучені товари. Фото: Молдовська митниця

В автобусі "Одеса-Кишинів" на митниці в Молдові виявили приховану техніку. При цьому у салоні перебували 36 пасажирів, які запевняли, що не перевозять жодних товарових вантажів, які потрібно декларувати.

Про це повідомляє Молдовська митниця.

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Подробиці справи

Під час огляду багажу пасажирів автобусу прикордонники виявили замасковані предмети. Зокрема обладнання для стерилізації, електронні пристрої та засоби для дезінфекції. Ці речі належали одному з мандрівників, 39-річному українцю, і не були задекларовані. Вилучене майно направили на експертизу.

"І водій, і пасажири заявили, що не перевозили товари, які підлягають декларуванню митним органам. Речі вилучено, у справі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин", — йдеться у повідомленні Молдовської митниці.

Вилучене обладнання. Фото: Молдовська митниця

Знайдена техніка. Фото: Молдовська митниця

Яке покарання загрожує

Мандрівнику загрожують чималі штрафи. Недостовірне декларування у митних документах для перетину кордону карається сумою, яка пропорційна вартості товарів, предметів і цінностей, що перевозяться. Крім того, пасажирам можуть заборотини в'їзд в Молдову на строк до 5 років.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про авіарейси з Кишинева. А також про чоловіка, який хотів провезти у Молдову приховану валюту.