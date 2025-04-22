З Одеси у Молдову намагалися провести незадекларовану техніку - що загрожує

З Одеси до Молдови з купою техніки — що загрожує українцю
В автобусі "Одеса-Кишинів" на митниці в Молдові виявили приховану техніку. При цьому у салоні перебували 36 пасажирів, які запевняли, що не перевозять жодних товарових вантажів, які потрібно декларувати.
Про це повідомляє Молдовська митниця.
Подробиці справи
Під час огляду багажу пасажирів автобусу прикордонники виявили замасковані предмети. Зокрема обладнання для стерилізації, електронні пристрої та засоби для дезінфекції. Ці речі належали одному з мандрівників, 39-річному українцю, і не були задекларовані. Вилучене майно направили на експертизу.
"І водій, і пасажири заявили, що не перевозили товари, які підлягають декларуванню митним органам. Речі вилучено, у справі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин", — йдеться у повідомленні Молдовської митниці.
Яке покарання загрожує
Мандрівнику загрожують чималі штрафи. Недостовірне декларування у митних документах для перетину кордону карається сумою, яка пропорційна вартості товарів, предметів і цінностей, що перевозяться. Крім того, пасажирам можуть заборотини в'їзд в Молдову на строк до 5 років.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про авіарейси з Кишинева. А також про чоловіка, який хотів провезти у Молдову приховану валюту.
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