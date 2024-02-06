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Из Одессы в Турцию следует химический танкер — что известно об экспорте из портов

6 февраля 2024 15:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Из Одессы в Турцию следует химический танкер — что известно об экспорте из портов
Танкер PANJALI TEYMUROV. Фото: MarineTraffic
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

На сегодня, 6 февраля, порты Большой Одессы продолжают обеспечивать экспорт украинской продукции. Сейчас в акватории Черного моря находится несколько десятков судов, ожидающих очереди загрузки. Больше всего осуществляется экспорт агропродукции, также значительную часть составляет металлургия.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

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Движение судов в Черном море

Пока известно, что в порту Одессы стоят 10 судов, еще 14 — в Черноморске, и 6 — в Южном. Кроме того, еще 10 судов следует на выход из портов, среди которых есть химический танкер PANJALI TEYMUROV под флагом Панамы. Он отправился в Турцию. А на вход известно о 6 кораблях, переваливающих агропродукцию.

Работа Дунайских портов

Кроме того, возле Сулинского канала образовалась очередь балкеров, которые должны зайти в Дунайские порты. Сейчас в Измаиле, Усть-Дунайске и Килии более 20 судов, которые переваливают агро- и металлопродукцию. Подавляющая часть их отправится на перевалку в европейские порты на Дунае.

Напомним, после прекращения действия зерновой сделки в июле прошлого года Россия увеличила интенсивность атак на припортовую инфраструктуру Украины. За последние полгода враг более 30 раз пытался разрушить морскую логистику.

Также мы писали, что в начале года Украина начала страхование гражданских судов в Черном море. Пока известно, что к гарантиям безопасности присоединился еще один банк, что упростит проход торговых кораблей зерновыми коридорами в порты Большой Одессы.

Одесса
Черное море
Одесская область
экспорт зерна
Новости Одессы
экспорт

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