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З Одеси до Туреччини прямує хімічний танкер — що відомо про експорт з портів

6 лютого 2024 15:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
З Одеси до Туреччини прямує хімічний танкер — що відомо про експорт з портів
Танкер PANJALI TEYMUROV. Фото: MarineTraffic
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на сьогодні, 6 лютого, порти Великої Одеси продовжують забезпечувати експорт української продукції. Наразі в акваторії Чорного моря перебуває кілька десятків суден, які очікують черги на завантаження. Найбільше здійснюється експорт агропродукції, також  значну частину становить металургія.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic.

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Рух суден у Чорному морі

Наразі відомо, що в порту Одеси стоять 10 суден, ще 14 — у Чорноморську, та 6 — у Південному. Крім того, ще 10 суден прямують на вихід з портів, серед яких є хімічний танкер PANJALI TEYMUROV під прапором Панами. Він вирушив до Туреччини. А на вхід відомо про 6 кораблів, які перевалюють агропродукцію.

Робота Дунайських портів

Крім того, біля Сулінського каналу утворилася черга з балкерів, які мають зайти до Дунайських портів. Наразі в Ізмаїлі, Усть-Дунайську та Кілії є понад 20 суден, які перевалюють агро- та металопродукцію. Переважна частина їх вирушить на перевалку до європейських портів на Дунаї. 

Нагадаємо, після припинення дії зернової угоди у липні минулого року Росія збільшила інтенсивність атак на припортову інфраструктуру України. За останні пів року ворог понад 30 разів намагався зруйнувати морську логістику. 

Також ми писали, що на початку року Україна почала страхування цивільних суден у Чорному морі. Наразі відомо, що до гарантій безпеки долучився ще один банк, що спростить прохід торгових кораблів зерновими коридорами до портів Великої Одеси. 

Одеса
Чорне море
Одеська область
експорт зерна
Новини Одеси
експорт

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