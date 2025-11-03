Зарицкий уволился из мэрии Одессы - что известно о чиновнике

Из Одесской мэрии уволился еще один руководитель — что известно
В Одессе во время аппаратного совещания стало известно, что исполняющий обязанности директора департамента финансов Андрей Зарицкий подал заявление об увольнении. Причины такого решения не разглашаются. Чиновник занимал должность с августа 2024 года.
Об этом сообщила журналистка Ирина Гриб.
Увольнение Зарицкого
Андрей Зарицкий приступил к исполнению обязанностей директора департамента финансов Одесского горсовета 12 августа 2024 года. 3 ноября 2025 года на аппаратном совещании стало известно, что он подал заявление об увольнении. Причины решения пока неизвестны. Официальной информации пока нет.
Что известно о Зарицком
Андрей Зарицкий родился в Одессе. Он окончил Одесский государственный экономический университет, а также получил степень магистра государственного управления в Академии государственной налоговой службы Украины. Его карьера началась в 1997 году. В течение пяти лет он работал в коммунальном предприятии "Одесгорэлектротранс", после чего перешел в налоговые органы. С 2004 года занимал различные должности в системе Государственной налоговой службы Украины. В состав семьи Зарицкого входят жена Инна Павловна и сын Марк Андреевич.
В декларации Зарицкого за 2024 год указано:
- квартира — 53,3 м², приобретенная в 2003 году за 67 922 грн;
- жилой дом — 240,6 м², с 1995 года в собственности семьи;
- квартира — 92,4 м², купленная женой в 2021 году за 2 629 091 грн;
- квартира — 52,9 м², приобретенная в том же году за 529 008 грн;
- нежилое помещение — 6 м², купленное в 2021 году за 210 600 грн;
- два земельных участка — 6 285 м² и 16 199 м², оба общая долевая собственность, оформленные на жену Инну Зарицкую;
- паркоместо — 16,5 м², приобретенное за 652 500 грн;
- автомобиль VOLVO 460 (1993 г.), собственность Зарицкого;
- Toyota Highlander Hybrid (2017 г.), в пользовании чиновника, зарегистрирована на его отца Василия Зарицкого;
- Toyota Camry (2013 г.), принадлежит жене, которой он пользуется.
Также в декларации указаны доходы и финансовые активы:
- зарплата Андрея Зарицкого в ГУ ГНС - 348 855 грн, пенсия — 136 184 грн;
- зарплата жены Инны Зарицкой — 520 642 грн, дивиденды в АО "Ощадбанк" — 25 016 грн;
- сбережения жены в АО "Ощадбанк" — 41 111 долларов США;
- наличные средства у семьи — более 1,2 млн грн в гривневом эквиваленте.
Напомним, мы сообщали, что в Одессе из горсовета уволили двух чиновников. Также мы писали, что вице-мэра Одессы Анну Позднякову отправили под ночной домашний арест.
