Зарицкий уволился из мэрии Одессы - что известно о чиновнике

В Одессе во время аппаратного совещания стало известно, что исполняющий обязанности директора департамента финансов Андрей Зарицкий подал заявление об увольнении. Причины такого решения не разглашаются. Чиновник занимал должность с августа 2024 года.

Об этом сообщила журналистка Ирина Гриб.

Увольнение Зарицкого

Андрей Зарицкий приступил к исполнению обязанностей директора департамента финансов Одесского горсовета 12 августа 2024 года. 3 ноября 2025 года на аппаратном совещании стало известно, что он подал заявление об увольнении. Причины решения пока неизвестны. Официальной информации пока нет.

Что известно о Зарицком

Андрей Зарицкий родился в Одессе. Он окончил Одесский государственный экономический университет, а также получил степень магистра государственного управления в Академии государственной налоговой службы Украины. Его карьера началась в 1997 году. В течение пяти лет он работал в коммунальном предприятии "Одесгорэлектротранс", после чего перешел в налоговые органы. С 2004 года занимал различные должности в системе Государственной налоговой службы Украины. В состав семьи Зарицкого входят жена Инна Павловна и сын Марк Андреевич.

В декларации Зарицкого за 2024 год указано:

квартира — 53,3 м², приобретенная в 2003 году за 67 922 грн;

жилой дом — 240,6 м², с 1995 года в собственности семьи;

квартира — 92,4 м², купленная женой в 2021 году за 2 629 091 грн;

квартира — 52,9 м², приобретенная в том же году за 529 008 грн;

нежилое помещение — 6 м², купленное в 2021 году за 210 600 грн;

два земельных участка — 6 285 м² и 16 199 м², оба общая долевая собственность, оформленные на жену Инну Зарицкую;

паркоместо — 16,5 м², приобретенное за 652 500 грн;

автомобиль VOLVO 460 (1993 г.), собственность Зарицкого;

Toyota Highlander Hybrid (2017 г.), в пользовании чиновника, зарегистрирована на его отца Василия Зарицкого;

Toyota Camry (2013 г.), принадлежит жене, которой он пользуется.

Также в декларации указаны доходы и финансовые активы:

зарплата Андрея Зарицкого в ГУ ГНС - 348 855 грн, пенсия — 136 184 грн;

зарплата жены Инны Зарицкой — 520 642 грн, дивиденды в АО "Ощадбанк" — 25 016 грн;

сбережения жены в АО "Ощадбанк" — 41 111 долларов США;

наличные средства у семьи — более 1,2 млн грн в гривневом эквиваленте.

