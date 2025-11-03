Зарицький звільнився з мерії Одеси — що відомо про посадовця

З Одеської мерії звільнився ще один керівник — що відомо
В Одесі під час апаратної наради стало відомо, що виконувач обов’язків директора департаменту фінансів Андрій Зарицький подав заяву про звільнення. Причини такого рішення не розголошують. Посадовець обіймав посаду з серпня 2024 року.
Про це повідомила журналістка Ірина Гриб.
Звільнення Зарицького
Андрій Зарицький розпочав виконання обов’язків директора департаменту фінансів Одеської міськради 12 серпня 2024 року. 3 листопада 2025 року на апаратній нараді стало відомо, що він подав заяву про звільнення. Причини рішення наразі невідомі. Офіційної інформації наразі немає.
Що відомо про Зарицького
Андрій Зарицький народився в Одесі. Він закінчив Одеський державний економічний університет, а також здобув ступінь магістра державного управління в Академії державної податкової служби України. Його кар’єра почалася у 1997 році. Протягом п’яти років він працював у комунальному підприємстві "Одесміськелектротранс", після чого перейшов до податкових органів. З 2004 року обіймав різні посади в системі Державної податкової служби України. До складу сім’ї Зарицького входять дружина Інна Павлівна та син Марк Андрійович.
У декларації Зарицького за 2024 рік зазначено:
- квартира — 53,3 м², придбана 2003 року за 67 922 грн;
- житловий будинок — 240,6 м², з 1995 року у власності сім’ї;
- квартира — 92,4 м², куплена дружиною у 2021 році за 2 629 091 грн;
- квартира — 52,9 м², придбана того ж року за 529 008 грн;
- нежитлове приміщення — 6 м², куплене у 2021 році за 210 600 грн;
- дві земельні ділянки — 6 285 м² та 16 199 м², обидві спільна часткова власність, оформлені на дружину Інну Зарицьку;
- паркомісце — 16,5 м², придбане за 652 500 грн;
- автомобіль VOLVO 460 (1993 р.), власність Зарицького;
- Toyota Highlander Hybrid (2017 р.), у користуванні посадовця, зареєстрована на його батька Василя Зарицького;
- Toyota Camry (2013 р.), належить дружині, якою він користується.
Також у декларації зазначені доходи та фінансові активи:
- зарплата Андрія Зарицького в ГУ ДПС — 348 855 грн, пенсія — 136 184 грн;
- зарплата дружини Інни Зарицької — 520 642 грн, дивіденди в АТ "Ощадбанк" — 25 016 грн;
- заощадження дружини в АТ "Ощадбанк" — 41 111 доларів США;
- готівкові кошти в родини — понад 1,2 млн грн у гривневому еквіваленті.
Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі з міськради звільнили двох чиновників. Також ми писали, що віцемерку Одеси Ганну Позднякову відправили під нічний домашній арешт.
