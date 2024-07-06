Как в субботу вечером добраться до Бессарабии, Молдовы и Румынии

Дорога из Одессы в Рени. Фото: скриншот

На трассе Одесса — Рени наблюдаются пробки в направлении границы с Молдовой сегодня вечером, 6 июля. Кроме этого, зафиксированы очереди из желающих выехать в соседние государства. Поэтому в воскресенье водителям придется долгое время простоять в пробках, чтобы добраться до места назначения.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки есть пробка в Маяках, скопление автотранспорта наблюдается и перед КПП, расположенным в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там очередь достигает нескольких километров. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Перед самым пунктом пропуска большая очередь.

Дорога в Паланку. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Старокозачье — Тудора"

На пункте пропуска "Старокозачье — Тудора" также зафиксирована очередь на пересечение границы. На картах этот участок постепенно краснеет, что свидетельствует о затрудненном движении.

Дорога к КПП "Старокозачье — Тудора". Фото: скриншот

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин на выезде из Сараты в пределах села Заря, Татарбунар и Броски. Однако стоит отметить, что размеры этих пробок существенно не влияют на трафик. На самом паромном пункте пропуска тоже очередь.

Пробки в Орловку. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", который находится в одноименном городе, также есть очереди на пересечение границы. На картах этот участок обозначен красным цветом.

Пробки к Рени. Фото: скриншот

Цены на топливо на АЗС

В Украине за последние сутки почти не изменились цены на топливо. На автозаправочных станциях стоимость бензина и дизеля осталась на уровне предыдущего дня, а автогаз подорожал на две копейки.

По данным мониторингового портала, 6 июля средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 60,04 грн/л;

А-95 — 56,50 грн/л;

А-92 — 53,50 грн/л;

дизельное топливо — 52,67 грн/л;

сжиженный газ — 26,60 грн/л.

Напомним, на трассе Одесса — Рени планируют засыпать площадку и организовать проверку грузовиков. Все это делается, чтобы уменьшить очереди и облегчить проезд в границы и в сторону Бессарабии.

Мы писали, что в Одесской области планируется устроить новый пункт пропуска через государственную границу в Болградском районе. Речь идет об установке КПП для автомобилей с сообщением "Виноградовка — Вулканешты".