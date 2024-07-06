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З подорожжю за кордон варто почекати — на КПП Одещини великі черги

6 липня 2024 17:12
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Як у суботу увечері дістатися Бессарабії, Молдови та Румунії
Дорога з Одеси до Рені. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

На трасі Одеса — Рені спостерігаються затори в напрямку кордону з Молдовою сьогодні увечері, 6 липня. Окрім цього, зафіксовані черги з охочих виїхати до сусідніх держав. Тож у неділю водіям доведеться тривалий час простояти у заторах, аби дістатися до місця призначення.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є затор у Маяках, скупчення автотранспорту спостерігається й перед КПП, що розташований у межах Нижньодністровського національного природного парку, там черга сягає декількох кілометрів. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Перед самим пунктом пропуску велика черга.

З подорожжю за кордон варто почекати — на КПП Одещини великі черги - фото 1
Дорога до Паланки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

На пункті пропуску "Старокозаче — Тудора" також зафіксована черга на перетин кордону. На картах ця ділянка поступово червонішає, що свідчить про утруднений рух.

З подорожжю за кордон варто почекати — на КПП Одещини великі черги - фото 2
Дорога до КПП "Старокозаче — Тудора". Фото: скриншот

Затори у напрямку Орлівки

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин на виїзді з Сарати, у межах села Зоря, Татарбунарів та Броски. Проте варто зазначити, що розміри цих заторів суттєво не впливають на трафік. На самому поромному пункті пропуску теж черга. 

З подорожжю за кордон варто почекати — на КПП Одещини великі черги - фото 3
Затори до Орлівки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, також є черги на перетин кордону. На картах ця ділянка позначена червоним кольором. 

З подорожжю за кордон варто почекати — на КПП Одещини великі черги - фото 4
Затори до Рені. Фото: скриншот

Ціни на пальне на АЗС

В Україні за останню добу майже не змінились ціни на пальне. Так, на автозаправних станціях вартість бензину та дизелю залишилась на рівні попереднього дня, а автогаз здорожчав на дві копійки.

За даними моніторингового порталу, 6 липня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 60,04 грн/л;
  • А-95 — 56,50 грн/л;
  • А-92 — 53,50 грн/л;
  • дизельне пальне — 52,67 грн/л;
  • скраплений газ — 26,60 грн/л.

Нагадаємо, на трасі Одеса — Рені планують засипати майданчик та організувати перевірку вантажівок. Все це робиться, щоб зменшити черги та полегшити проїзд до кордонів та у бік Бессарабії.

Ми писали, що в Одеській області планують улаштувати новий пункт пропуску через державний кордон у Болградському районі.  Йдеться про встановлення КПП для автівок зі сполученням "Виноградівка — Вулканешти".

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