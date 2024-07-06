Як у суботу увечері дістатися Бессарабії, Молдови та Румунії

З подорожжю за кордон варто почекати — на КПП Одещини великі черги
На трасі Одеса — Рені спостерігаються затори в напрямку кордону з Молдовою сьогодні увечері, 6 липня. Окрім цього, зафіксовані черги з охочих виїхати до сусідніх держав. Тож у неділю водіям доведеться тривалий час простояти у заторах, аби дістатися до місця призначення.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори у напрямку Паланки
Наразі у бік Паланки є затор у Маяках, скупчення автотранспорту спостерігається й перед КПП, що розташований у межах Нижньодністровського національного природного парку, там черга сягає декількох кілометрів. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Перед самим пунктом пропуску велика черга.
Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"
На пункті пропуску "Старокозаче — Тудора" також зафіксована черга на перетин кордону. На картах ця ділянка поступово червонішає, що свідчить про утруднений рух.
Затори у напрямку Орлівки
На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин на виїзді з Сарати, у межах села Зоря, Татарбунарів та Броски. Проте варто зазначити, що розміри цих заторів суттєво не впливають на трафік. На самому поромному пункті пропуску теж черга.
Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"
На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, також є черги на перетин кордону. На картах ця ділянка позначена червоним кольором.
Ціни на пальне на АЗС
В Україні за останню добу майже не змінились ціни на пальне. Так, на автозаправних станціях вартість бензину та дизелю залишилась на рівні попереднього дня, а автогаз здорожчав на дві копійки.
За даними моніторингового порталу, 6 липня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:
- A-95+ — 60,04 грн/л;
- А-95 — 56,50 грн/л;
- А-92 — 53,50 грн/л;
- дизельне пальне — 52,67 грн/л;
- скраплений газ — 26,60 грн/л.
Нагадаємо, на трасі Одеса — Рені планують засипати майданчик та організувати перевірку вантажівок. Все це робиться, щоб зменшити черги та полегшити проїзд до кордонів та у бік Бессарабії.
Ми писали, що в Одеській області планують улаштувати новий пункт пропуску через державний кордон у Болградському районі. Йдеться про встановлення КПП для автівок зі сполученням "Виноградівка — Вулканешти".
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