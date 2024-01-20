Из портов Большой Одессы идет более десятка судов

Грузовое судно TRIGOR. Фото: MarineTraffic.

На сегодня, 20 января, порты Большой Одессы остаются центром интенсивного экспорта украинской продукции. Сейчас в акватории Черного моря направляются на выход более 12 судов, еще несколько десятков ожидают своей очереди загрузки.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

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Пока известно, что в порту Одессы стоят 13 судов, еще 13 — в Черноморске, и одно — в Южном. Кроме того, еще 12 судов направляются на выход из портов, а на вход известно пока о 3 кораблях.

Напомним, Украине в течение прошлого года удалось увеличить экспорт по железной дороге в порты на 23%. По состоянию на начало января этот показатель составляет около 150 миллионов тонн.

Также мы сообщали, что в течение 2024 года транзит зерна из Украины через Молдову будет осуществляться со скидкой в 27%. Это поможет нормализовать состояние сельскохозяйственной отрасли и увеличить количество перевозок.

В румынской Констанце увеличилось количество перевалки зерна. Это удалось благодаря увеличению количества поставок зерна из Украины в порт соседней страны.