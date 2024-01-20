З портів Великої Одеси прямує понад десяток суден
Станом на сьогодні, 20 січня, порти Великої Одеси залишаються центром інтенсивного експорту української продукції. Наразі в акваторії Чорного моря прямують на вихід понад 12 суден, ще кілька десятків очікують своєї черги на завантаження.
Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic.
Рух суден у Чорному морі
Наразі відомо, що в порту Одеси стоять 13 суден, ще 13 — у Чорноморську, та одне — у Південному. Крім того, ще 12 суден прямують на вихід з портів, а на вхід відомо поки що про 3 кораблі.
Нагадаємо, Україні протягом минулого року вдалося збільшити експорт залізницею до портів на 23%. Станом на початок січня цей показник становить майже 150 мільйонів тонн.
Також ми повідомляли, що протягом 2024 року транзит зерна з України через Молдову здійснюватиметься зі знижкою у 27%. Це допоможе нормалізувати стан сільськогосподарської галузі та збільшити кількість перевезень.
Додамо, у румунській Констанці збільшилася кількість перевалки зерна. Це вдалося завдяки збільшенню кількості постачання збіжжя з України до порту сусідньої країни.
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