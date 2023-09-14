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За сутки в Одесской области уничтожено более 20 гектар экосистем (видео)

14 сентября 2023 13:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
За сутки в Одесской области уничтожено более 20 гектар экосистем (видео)
Спасатели тушат пламя. Фото: ГСЧС
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

За последние сутки в Одесской области было зафиксировано 40 случаев возгораний на сухой растительности, что привело к уничтожению более 20 гектаров природных экосистем. Основная причина возгораний — человеческий фактор.

Об этом сообщает ГСЧС в Одесской области.

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Масштабный пожар в Одесской области

Один из самых масштабных пожаров произошел вчера вечером, когда пожарные вынуждены были прокладывать километровую рукавную линию, чтобы обуздать пламя, которое распространялось с большой скоростью. Вновь было обнаружено, что большинство этих пожаров возникают из-за человеческого фактора. Пожар это не только потеря природных ресурсов, но и угроза для жизни и имущества граждан.

Уничтоженное поле в Одесской области Фото: ГСЧС
Уничтоженное поле в Одесской области Фото: ГСЧС

"Украинцы продолжают уничтожать родные земли, обжигая сухую растительность. Уважаемые украинцы, пожалуйста, не пренебрегайте элементарными правилами пожарной и личной безопасности! От вашей безответственности зависит ваша жизнь, чья-то жизнь, и судьба страны!!!", — говорится в сообщении.

Напомним, через неделю спасатели на Одесчине выезжали на тушение сухой растительности 186 раз. В результате этих пожаров было уничтожено 95 гектаров украинской земли.

Кроме того, из-за масштабных пожаров в Николаевской области, которые продолжались в течение августа, государство понесло убытки более ста миллионов гривен. Экологи установили, что их причиной был поджог сухой растительности.

Также мы писали, что в Одесской области, возле села Крыжановка, загорелся пожар на открытой местности. Стало известно, что пламя распространилось на территорию ГП "Одесское лесное хозяйство".

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