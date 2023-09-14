За добу на Одещині знищено понад 20 гектар екосистем (відео)

Рятувальники гасять полум'я. Фото: ДСНС

За останню добу в Одеській області було зафіксовано — 40 випадків загорянь на сухій рослинності, що призвело до знищення понад 20 гектарів природних екосистем. Основна причина загорянь — людський фактор.

Про це повідомляє ДСНС в Одеській області.

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Одна із наймасштабніших пожеж стався вчора ввечері, коли пожежники вимушені були прокладати кілометрову рукавну лінію, щоб приборкати полум'я, яке розповсюджувалося з неабиякою швидкістю. Знову було виявлено, що більшість з цих пожеж виникають через людський фактор. Пожежі це не лише втрата природних ресурсів, але і загроза для життя та майна громадян.

Знищене поле в Одеській області. Фото: ДСНС

"Українці продовжують знищувати рідні землі, випалюючи суху рослинність. Шановні українці, будь ласка, не нехтуйте елементарними правилами пожежної та особистої безпеки! Від вашої безвідповідальності залежить ваше життя, чиєсь життя, та доля країни!!!", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за тиждень рятувальники на Одещині виїжджали на гасіння сухої рослинності 186 разів. Внаслідок цих пожеж було знищено 95 гектарів української землі.

Крім того, через масштабні пожежі у Миколаївській області, які тривали протягом серпня, держава зазнала збитків на понад сто мільйонів гривень. Екологи встановили, що їхньою причиною був підпал сухої рослинності.

Також ми писали, що в Одеській області, біля села Крижанівка, зайнялася пожежа на відкритій місцевості. Стало відомо, що полум'я поширилося на територію ДП "Одеське лісове господарство".