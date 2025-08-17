Очереди на границе: ситуация на трассе Одесса-Рени 17 августа

За границу лучше выезжать уже — ситуация на трассе Одесса-Рени
Вечером 17 августа на трассе Одесса-Рени образовались сильные пробки в направлении молдавской границы. Наибольшее скопление машин наблюдается возле пункта пропуска в селе "Паланка". Путешествие туда сегодня занимает более двух часов, поэтому стоит поспешить с выездом. В Румынию очередей пока нет.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Пробки на Паланке
Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе Маяков и КПП. Последний участок на картах обозначен красным цветом. Путешествие в Паланку продлится сегодня несколько часов. На самой границе наблюдается большая очередь из желающих попасть в Молдову.
Пробки на Орловку
Сейчас на международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдаются незначительное скопление машин в пределах Сараты и сел Холмское и Утконосовка. Путешествие к дунайской границе продлится сегодня более 4 часов. Также есть альтернативный маршрут, который почти полностью пролегает по территории Молдовы.
