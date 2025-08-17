Видео
Главная Одесса За границу лучше выезжать уже — ситуация на трассе Одесса-Рени

За границу лучше выезжать уже — ситуация на трассе Одесса-Рени

Ua ru
Дата публикации 17 августа 2025 17:17
Очереди на границе: ситуация на трассе Одесса-Рени 17 августа
Пробки на трассе Одесса-Рени. Фото: скриншот из Google Maps

Вечером 17 августа на трассе Одесса-Рени образовались сильные пробки в направлении молдавской границы. Наибольшее скопление машин наблюдается возле пункта пропуска в селе "Паланка". Путешествие туда сегодня занимает более двух часов, поэтому стоит поспешить с выездом. В Румынию очередей пока нет.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки на Паланке

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе Маяков и КПП. Последний участок на картах обозначен красным цветом. Путешествие в Паланку продлится сегодня несколько часов. На самой границе наблюдается большая очередь из желающих попасть в Молдову.

Затори до кордону — яка ситуація на трасі Одеса-Рені увечері - фото 1
Пробки на Паланку. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Орловку

Сейчас на международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдаются незначительное скопление машин в пределах Сараты и сел Холмское и Утконосовка. Путешествие к дунайской границе продлится сегодня более 4 часов. Также есть альтернативный маршрут, который почти полностью пролегает по территории Молдовы.

Виїзд за кордон — яка ситуація на трасі Одеса-Рені зараз - фото 2
Пробки на Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, 18 августа, в Одессе перекроют переулок Газовый из-за ремонта эстакады порта. Также мы писали, что в Одессе появилась улица Василия Барладяна.

Одесса Одесская область пробки Новости Одессы очереди на границе выезд за границу
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
