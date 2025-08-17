Відео
Головна Одеса За кордон краще виїжджати вже — ситуація на трасі Одеса-Рені

За кордон краще виїжджати вже — ситуація на трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 17 серпня 2025 17:17
Черги на кордоні: ситуація на трасі Одеса-Рені 17 серпня
Затори на трасі Одеса-Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Увечері 17 серпня на трасі Одеса-Рені утворилися сильні затори у напрямку молдовського кордону. Найбільше скупчення машин спостерігається біля пункту пропуску в селі "Паланка". Подорож туди сьогодні займає понад дві години, тож варто поспішити з виїздом. До Румунії черг наразі немає.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі Маяків та КПП. Остання ділянка на картах позначена червоним кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні декілька годин. На самому кордоні спостерігається велика черга з охочих потрапити до Молдови.

Затори до кордону — яка ситуація на трасі Одеса-Рені увечері - фото 1
Затори на Паланку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігаються незначне скупчення машин у межах Сарати та сіл Холмське й Утконосівка. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні понад 4 години. Також є альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає територією Молдови.

Виїзд за кордон — яка ситуація на трасі Одеса-Рені зараз - фото 2
Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, 18 серпня, в Одесі перекриють провулок Газовий через ремонт естакади порту. Також ми писали, що в Одесі з’явилася вулиця Василя Барладяну.

Одеса Одеська область затори Новини Одеси черги на кордоні виїзд за кордон
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
