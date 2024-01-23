За ограбление одессита — до десяти лет заключения

В Одессе ограбили прохожего. Фото: Нацполиция

В центре Одессы среди бела дня ограбили прохожего. Вот только скрыться злоумышленнику не удалось — его задержали с поличным. Отобранные вещи уже вернули пострадавшему.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Грабитель напал на прохожего на улице Малой Арнаутской, отобрал вещи на сумму около тысячи гривен. Убежать далеко с награбленным ему не удалось — его задержали сотрудники миграционной полиции, которые как раз проезжали мимо преступления.

Грабитель в отделении полиции. Фото: Нацполиция

Какое наказание

Задержанному уже сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (ограбление). Решается вопрос об избрании меры пресечения. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

Ограбление в Одессе

Напомним также, в начале января 2024 года в Одессе правоохранители задержали молодого человека, который ограбил женщину на улице, чтобы сделать подарок своей девушке. А месяцем ранее уже судимый за имущественные преступления одессит на улице Старорозничной вырвал сумку у мужчины и скрылся.