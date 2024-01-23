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За пограбування одесита — до десяти років ув'язнення

23 січня 2024 15:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
За пограбування одесита — до десяти років ув'язнення
В Одесі пограбували перехожого. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У центрі Одеси серед білого дня пограбували перехожого. Ось тільки втекти зловмиснику не вдалося — його затримали на місці злочину. Відібрані речі вже повернули постраждалому.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

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Грабіжник напав на перехожого на вулиці Малій Арнаутській, відібрав речі на суму близько тисячі гривень. Втекти далеко з награбованим йому не вдалося — його затримали співробітники міграційної поліції, які саме проїжджали повз місця злочину. 

Грабіжник у відділенні поліції. Фото: Нацполіція

Яке покарання 

Затриманому вже повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 кримінального кодексу України (пограбування). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Чоловікові загрожує до десяти років позбавлення волі. 

Пограбування в Одесі

Нагадаємо також, на початку січня 2024 року в Одесі правоохоронці затримали молодика, який пограбував жінку на вулиці, щоб зробити подарунок своїй дівчині. А місяцям раніше вже судимий за майнові злочини одесит на вулиці Старорізничній вирвав сумку у чоловіка та втік.

Одеса
пограбування
Одеська область
Кримінал
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Нацполіція

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