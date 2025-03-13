В Одесской области чиновник хотел передать земельный участок в собственность за взятку

Правоохранители на обыске. Фото: Одесская областная прокуратура

Заместителя начальника одного из отделов Главного управления Госгеокадастра в Одесской области подозревают в получении взятки. Ему грозит от трех до восьми лет заключения с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Подробности дела

По данным следствия, подозреваемый требовал у гражданина 3000 долларов США за оформление права собственности на земельный участок в Одессе. Чиновник заверил, что может повлиять на депутатов горсовета, чтобы обеспечить положительное решение. В то же время он четко заявил, что без взятки вопрос не будет решен. Его задержали "на горячем" во время получения оговоренной суммы. Сейчас фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога. Также по ходатайству прокурора его отстранили от занимаемой должности.

Какое наказание грозит

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного Кодекса Украины (получение неправомерной выгоды). Ему грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о задержании главного архитектора Одессы из-за взятки. А также о попытке въехать в Украину за 300 долларов.