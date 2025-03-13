На Одещині чиновник хотів передати земельну ділянку у власність за хабар

Правоохоронці на обшуку. Фото: Одеська обласна прокуратура

Заступника начальника одного з відділів Головного управління Держгеокадастру в Одеській області підозрюють у отриманні хабара. Йому загрожує від трьох до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Подробиці справи

За даними слідства, підозрюваний вимагав у громадянина 3000 доларів США за оформлення права власності на земельну ділянку в Одесі. Чиновник запевнив, що може вплинути на депутатів міськради, щоб забезпечити позитивне рішення. Водночас він чітко заявив, що без хабара питання не буде вирішено. Його затримали "на гарячому" під час одержання обумовленої суми. Наразі фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Також за копотанням прокурора його відсторонили від займаної посади.

Яке покарання загрожує

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального Кодексу України (одержання неправомірної вигоди). Йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про затримання головного архітектора Одеси через хабар. А також про спробу в'їхати в Україну за 300 доларів.