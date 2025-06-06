Почему Одесса любимый город украинцев – отдых, атмосфера во время войны

Символ Одессы. Фото: Новини.LIVE

Одесса — город не только моря и юмора, но и атмосферы, которую невозможно передать в путеводителе. Многие украинцы считают ее особенным местом, а те, кто здесь живет, редко говорят об этом равнодушно. С началом полномасштабной войны Южная Пальмира стала главной туристической пристанью на Черноморском побережье. Однако не стоит забывать и о проблемах, которые никуда не делись, а наоборот, только накапливаются.

Что же особенного есть в Одессе? И чем она может привлекать туристов? Эти вопросы журналисты Новини.LIVE решили задать прохожим на улице.

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Лиза родилась и выросла в Одессе, поэтому смотрит на город с любовью, которая не нуждается в объяснениях. Для нее город — это, прежде всего, родной дом, а уже потом туристическое направление. Однако даже с этой позиции она понимает, что море — главный магнит для отдыхающих.

"Мне кажется, я буду не очень объективной — это мой родной город, мне здесь многое нравится. Если говорить, что может привлечь туристов, то это, конечно, наше море. У нас есть достаточно большое количество пляжей, где можно отдыхать", — отметила Лиза.

Одесситка Лиза о городе. Фото: Новини.LIVE

Одесса — город с обвалившимися фасадами

Кто-то в Одессе видит не только живописные улочки, но и определенную философию жизни. Привлекает ритм города, в котором никто никуда не спешит. Но эта идиллия, не может долго держаться без заботы. Болезненно говорить об обвалившихся фасадах и потере исторической части города.

"Мне очень нравится прежде всего атмосфера самого города. Нравится, что здесь люди размеренные, медленные, никуда не спешат. Думаю, что это главная изюминка Одессы — она создана для души. Но, чтобы привлечь туристов и инвесторов, надо больше заниматься инфраструктурой. Мы неоднократно видим, как обваливаются фасады и балконы — это очень печально. И хуже всего, что это все — в исторической части города", — говорит Майя.

Местная жительница Майя о проблемах Одессы. Фото: Новини.LIVE

Одесса — не только курорт

Другие же обращают внимание на главное: Одесса — это не только о пляжном отдыхе. Это глубина города, исторический слой, культурный контекст. Хочется, чтобы туристы видели это не как сезонный аттракцион, а как место с украинской историей, сложной и важной. Одесса — это и расслабление, и пространство для осмысления.

"Одесса для меня — город достаточно расслабленный, даже по сравнению со столицей. Здесь комфортно прогуливаться, комфортная погода. Стоит, чтобы туристы знали: Одесса — это не только про море и курорт. Одесса богата своей историей. Украинской историей", — рассказывает Аэлита.

Одесситка Аэлита об истории города. Фото: Новини.LIVE

Трудно не заметить контрасты с другими городами. Одесса кажется более искренней, открытой, доброжелательной. Город хорош не только зданиями, а людьми, которые в нем живут.

"Нравится все, начиная с архитектуры и заканчивая людьми, которые относятся к тебе положительно. Например, как человек, который был в Киеве, могу сказать: там люди какие-то злые. А в Одессе, наоборот, очень добрые", — отмечает Даниил.

Одессит Даниил о любви к городу. Фото: Новини.LIVE

Одесский колорит

Дарья — не местная, но это позволяет ей посмотреть на Одессу свежим взглядом. Ее очаровывает не только море, но и ощущение внутреннего спокойствия, которое город дарит даже в сложные времена. Она говорит об архитектуре, но не как о туристической локации, а как об эмоции. Одесса для нее — место, где можно почувствовать себя живым и свободным.

"Да, я не местная, именно меня Одесса привлекает своей колоритностью, архитектурой. Это город спокойствия. Ты можешь выйти к морю и погрузиться в это спокойствие, которое дает тебе город. Потому что Одесса очень веселая", — говорит Дарья.

Местная жительница Дарья о колорите Одессы. Фото: Новини.LIVE

Море, архитектура, атмосфера, история и добрые люди — именно эти вещи чаще всего вспоминают одесситы и гости города, говоря о его привлекательности. Но рядом с любовью — и тревога за состояние инфраструктуры, и необходимость сохранять культурное наследие. Одесса имеет потенциал быть не только курортом, но и культурным и духовным центром. Но для этого важно не только показывать ее очарование, но и заботиться о ее будущем. Тогда каждый турист, который сюда приедет, захочет вернуться снова.

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