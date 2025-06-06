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За что любят Одессу и как сделать ее привлекательной уже сегодня

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Дата публикации 6 июня 2025 06:33
Почему Одесса любимый город украинцев – отдых, атмосфера во время войны
Символ Одессы. Фото: Новини.LIVE

Одесса  город не только моря и юмора, но и атмосферы, которую невозможно передать в путеводителе. Многие украинцы считают ее особенным местом, а те, кто здесь живет, редко говорят об этом равнодушно. С началом полномасштабной войны Южная Пальмира стала главной туристической пристанью на Черноморском побережье. Однако не стоит забывать и о проблемах, которые никуда не делись, а наоборот, только накапливаются.

Что же особенного есть в Одессе? И чем она может привлекать туристов? Эти вопросы журналисты Новини.LIVE решили задать прохожим на улице.

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Море, летний курорт

Лиза родилась и выросла в Одессе, поэтому смотрит на город с любовью, которая не нуждается в объяснениях. Для нее город  это, прежде всего, родной дом, а уже потом туристическое направление. Однако даже с этой позиции она понимает, что море  главный магнит для отдыхающих.

"Мне кажется, я буду не очень объективной  это мой родной город, мне здесь многое нравится. Если говорить, что может привлечь туристов, то это, конечно, наше море. У нас есть достаточно большое количество пляжей, где можно отдыхать", отметила Лиза.

Одеситка Ліза про місто
Одесситка Лиза о городе. Фото: Новини.LIVE

Одесса — город с обвалившимися фасадами

Кто-то в Одессе видит не только живописные улочки, но и определенную философию жизни. Привлекает ритм города, в котором никто никуда не спешит. Но эта идиллия, не может долго держаться без заботы. Болезненно говорить об обвалившихся фасадах и потере исторической части города.

"Мне очень нравится прежде всего атмосфера самого города. Нравится, что здесь люди размеренные, медленные, никуда не спешат. Думаю, что это главная изюминка Одессы она создана для души. Но, чтобы привлечь туристов и инвесторов, надо больше заниматься инфраструктурой. Мы неоднократно видим, как обваливаются фасады и балконы это очень печально. И хуже всего, что это все  в исторической части города",  говорит Майя.

Місцева жителька Майа про проблеми Одеси
Местная жительница Майя о проблемах Одессы. Фото: Новини.LIVE

Одесса — не только курорт

Другие же обращают внимание на главное: Одесса это не только о пляжном отдыхе. Это глубина города, исторический слой, культурный контекст. Хочется, чтобы туристы видели это не как сезонный аттракцион, а как место с украинской историей, сложной и важной. Одесса  это и расслабление, и пространство для осмысления.

"Одесса для меня  город достаточно расслабленный, даже по сравнению со столицей. Здесь комфортно прогуливаться, комфортная погода. Стоит, чтобы туристы знали: Одесса  это не только про море и курорт. Одесса богата своей историей. Украинской историей", рассказывает Аэлита.

Одеситка Аеліта про любов до міста
Одесситка Аэлита об истории города. Фото: Новини.LIVE

Трудно не заметить контрасты с другими городами. Одесса кажется более искренней, открытой, доброжелательной. Город хорош не только зданиями, а людьми, которые в нем живут.

"Нравится все, начиная с архитектуры и заканчивая людьми, которые относятся к тебе положительно. Например, как человек, который был в Киеве, могу сказать: там люди какие-то злые. А в Одессе, наоборот, очень добрые", отмечает Даниил.

Одесит Данило, про любов до міста
Одессит Даниил о любви к городу. Фото: Новини.LIVE

Одесский колорит

Дарья  не местная, но это позволяет ей посмотреть на Одессу свежим взглядом. Ее очаровывает не только море, но и ощущение внутреннего спокойствия, которое город дарит даже в сложные времена. Она говорит об архитектуре, но не как о туристической локации, а как об эмоции. Одесса для нее  место, где можно почувствовать себя живым и свободным.

"Да, я не местная, именно меня Одесса привлекает своей колоритностью, архитектурой. Это город спокойствия. Ты можешь выйти к морю и погрузиться в это спокойствие, которое дает тебе город. Потому что Одесса очень веселая",  говорит Дарья.

Місцева жителька Дарина, про колорит Одеси
Местная жительница Дарья о колорите Одессы. Фото: Новини.LIVE

Море, архитектура, атмосфера, история и добрые люди  именно эти вещи чаще всего вспоминают одесситы и гости города, говоря о его привлекательности. Но рядом с любовью  и тревога за состояние инфраструктуры, и необходимость сохранять культурное наследие. Одесса имеет потенциал быть не только курортом, но и культурным и духовным центром. Но для этого важно не только показывать ее очарование, но и заботиться о ее будущем. Тогда каждый турист, который сюда приедет, захочет вернуться снова.

Ранее мы писали, что клуб Итака в Одессе работает незаконно. А также о том, безопасно ли ехать на отдых в Одессу в этом году.

Одесса отпуск опрос курорты Новости Одессы море туризм архитектура
Виктория Яслык - редактор
Автор:
Виктория Яслык
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