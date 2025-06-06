Чому Одеса улюблене місто українців — відпочинок, атмосфера під час війни

Символ Одеси. Фото: Новини.LIVE

Одеса — місто не лише моря й гумору, а й атмосфери, яку неможливо передати в путівнику. Чимало українців вважають її особливим місцем, а ті, хто тут живе, рідко говорять про це байдуже. З початком повномасштабної війни Південна Пальміра стала головною туристичною пристанню на Чорноморському узбережжі. Однак не варто забувати і про проблеми, які нікуди не поділися, а навпаки, тільки накопичуються.

Що ж особливого є в Одесі? І чим вона може приваблювати туристів? Ці питання журналісти Новини.LIVE вирішили задати перехожим на вулиці.

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Ліза народилася і виросла в Одесі, тому дивиться на місто з любов'ю, яка не потребує пояснень. Для неї місто — це, перш за все, рідний дім, а вже потім туристичний напрямок. Проте навіть з цієї позиції вона розуміє, що море — головний магніт для відпочивальників.

"Мені здається, я буду не дуже об'єктивною — це моє рідне місто, мені тут багато що подобається. Якщо казати про те, що може привабити туристів, то це, звісно, наше море. У нас є достатньо велика кількість пляжів, де можна відпочивати", — зазначила Ліза.

Одеситка Ліза про місто. Фото: Новини.LIVE

Одеса — місто з обваленими фасадами

Хтось в Одесі бачить не лише мальовничі вулички, а й певну філософію життя. Приваблює ритм міста, в якому ніхто нікуди не поспішає. Але ця ідилія, не може довго триматися без турботи. Болісно говорити про обвалені фасади й втрату історичної частини міста.

"Мені дуже подобається насамперед атмосфера самого міста. Подобається, що тут люди розмірені, повільні, нікуди не поспішають. Думаю, що це головна родзинка Одеси — вона створена для душі. Але, щоб привабити туристів і інвесторів, треба більше займатися інфраструктурою. Ми неодноразово бачимо, як обвалюються фасади й балкони — це дуже сумно. І найгірше, що це все — в історичній частині міста", — каже Майя.

Місцева жителька Майя про проблеми Одеси. Фото: Новини.LIVE

Одеса — не тільки курорт

Інші ж звертають увагу на головне: Одеса — це не лише про пляжний відпочинок. Це глибина міста, історичний шар, культурний контекст. Хочеться, щоб туристи бачили це не як сезонний атракціон, а як місце з українською історією, складною і важливою. Одеса — це і розслаблення, і простір для осмислення.

"Одеса для мене — місто досить розслаблене, навіть порівняно зі столицею. Тут комфортно прогулюватися, комфортна погода. Варто, щоб туристи знали: Одеса — це не тільки про море і курорт. Одеса багата своєю історією. Українською історією", — розповідає Аеліта.

Одеситка Аеліта про історію міста. Фото: Новини.LIVE

Важко не помітити контрасти з іншими містами. Одеса здається щирішою, відкритішою, доброзичливішою. Місто гарне не лише будівлями, а людьми, які в ньому живуть.

"Подобається все, починаючи з архітектури та закінчуючи людьми, які ставляться до тебе позитивно. Наприклад, як людина, яка була в Києві, можу сказати: там люди якісь злі. А в Одесі, навпаки, дуже добрі", — зазначає Данило.

Одесит Данило про любов до міста. Фото: Новини.LIVE

Одеський колорит

Дарина — не місцева, але це дозволяє їй подивитися на Одесу свіжим поглядом. Її зачаровує не лише море, а й відчуття внутрішнього спокою, яке місто дарує навіть у складні часи. Вона говорить про архітектуру, але не як про туристичну локацію, а як про емоцію. Одеса для неї — місце, де можна відчути себе живим і вільним.

"Так, я не місцева, саме мене Одеса приваблює своєю колоритністю, архітектурою. Це місто спокою. Ти можеш вийти до моря і зануритися в цей спокій, який дає тобі місто. Тому що Одеса дуже весела", — каже Дарина.

Місцева жителька Дарина про колорит Одеси. Фото: Новини.LIVE

Море, архітектура, атмосфера, історія й добрі люди — саме ці речі найчастіше згадують одесити та гості міста, говорячи про його привабливість. Але поруч із любов’ю — і тривога за стан інфраструктури, і потреба зберігати культурну спадщину. Одеса має потенціал бути не лише курортом, а й культурним і духовним центром. Але для цього важливо не тільки показувати її чарівність, а й дбати про її майбутнє. Тоді кожен турист, який сюди приїде, захоче повернутися знову.

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