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Головна Одеса За що люблять Одесу і як зробити її привабливою вже сьогодні

За що люблять Одесу і як зробити її привабливою вже сьогодні

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Дата публікації: 6 червня 2025 06:33
Чому Одеса улюблене місто українців — відпочинок, атмосфера під час війни
Символ Одеси. Фото: Новини.LIVE

Одеса  місто не лише моря й гумору, а й атмосфери, яку неможливо передати в путівнику. Чимало українців вважають її особливим місцем, а ті, хто тут живе, рідко говорять про це байдуже. З початком повномасштабної війни Південна Пальміра стала головною туристичною пристанню на Чорноморському узбережжі. Однак не варто забувати і про проблеми, які нікуди не поділися, а навпаки, тільки накопичуються.

Що ж особливого є в Одесі? І чим вона може приваблювати туристів? Ці питання журналісти Новини.LIVE вирішили задати перехожим на вулиці. 

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Море, літній курорт

Ліза народилася і виросла в Одесі, тому дивиться на місто з любов'ю, яка не потребує пояснень. Для неї місто  це, перш за все, рідний дім, а вже потім туристичний напрямок. Проте навіть з цієї позиції вона розуміє, що море  головний магніт для відпочивальників. 

"Мені здається, я буду не дуже об'єктивною  це моє рідне місто, мені тут багато що подобається. Якщо казати про те, що може привабити туристів, то це, звісно, наше море. У нас є достатньо велика кількість пляжів, де можна відпочивати" зазначила Ліза.

Одеситка Ліза про місто
Одеситка Ліза про місто. Фото: Новини.LIVE

Одеса — місто з обваленими фасадами

Хтось в Одесі бачить не лише мальовничі вулички, а й певну філософію життя. Приваблює ритм міста, в якому ніхто нікуди не поспішає. Але ця ідилія, не може довго триматися без турботи. Болісно говорити про обвалені фасади й втрату історичної частини міста. 

"Мені дуже подобається насамперед атмосфера самого міста. Подобається, що тут люди розмірені, повільні, нікуди не поспішають. Думаю, що це головна родзинка Одеси  вона створена для душі. Але, щоб привабити туристів і інвесторів, треба більше займатися інфраструктурою. Ми неодноразово бачимо, як обвалюються фасади й балкони  це дуже сумно. І найгірше, що це все  в історичній частині міста" каже Майя.

Місцева жителька Майа про проблеми Одеси
Місцева жителька Майя про проблеми Одеси. Фото: Новини.LIVE

Одеса — не тільки курорт

Інші ж звертають увагу на головне: Одеса  це не лише про пляжний відпочинок. Це глибина міста, історичний шар, культурний контекст. Хочеться, щоб туристи бачили це не як сезонний атракціон, а як місце з українською історією, складною і важливою. Одеса  це і розслаблення, і простір для осмислення. 

"Одеса для мене — місто досить розслаблене, навіть порівняно зі столицею. Тут комфортно прогулюватися, комфортна погода. Варто, щоб туристи знали: Одеса  це не тільки про море і курорт. Одеса багата своєю історією. Українською історією" розповідає Аеліта. 

Одеситка Аеліта про любов до міста
Одеситка Аеліта про історію міста. Фото: Новини.LIVE

Важко не помітити контрасти з іншими містами. Одеса здається щирішою, відкритішою, доброзичливішою. Місто гарне не лише будівлями, а людьми, які в ньому живуть. 

"Подобається все, починаючи з архітектури та закінчуючи людьми, які ставляться до тебе позитивно. Наприклад, як людина, яка була в Києві, можу сказати: там люди якісь злі. А в Одесі, навпаки, дуже добрі" зазначає Данило.

Одесит Данило, про любов до міста
Одесит Данило про любов  до міста. Фото: Новини.LIVE

Одеський колорит

Дарина  не місцева, але це дозволяє їй подивитися на Одесу свіжим поглядом. Її зачаровує не лише море, а й відчуття внутрішнього спокою, яке місто дарує навіть у складні часи. Вона говорить про архітектуру, але не як про туристичну локацію, а як про емоцію. Одеса для неї  місце, де можна відчути себе живим і вільним. 

"Так, я не місцева, саме мене Одеса приваблює своєю колоритністю, архітектурою. Це місто спокою. Ти можеш вийти до моря і зануритися в цей спокій, який дає тобі місто. Тому що Одеса дуже весела" каже Дарина.

Місцева жителька Дарина, про колорит Одеси
Місцева жителька Дарина про колорит Одеси. Фото: Новини.LIVE

Море, архітектура, атмосфера, історія й добрі люди  саме ці речі найчастіше згадують одесити та гості міста, говорячи про його привабливість. Але поруч із любов’ю  і тривога за стан інфраструктури, і потреба зберігати культурну спадщину. Одеса має потенціал бути не лише курортом, а й культурним і духовним центром. Але для цього важливо не тільки показувати її чарівність, а й дбати про її майбутнє. Тоді кожен турист, який сюди приїде, захоче повернутися знову.

Раніше ми писали, що клуб Ітака в Одесі працює незаконно. А також про те, чи безпечно їхати на відпочинок в Одесу цього року.

Одеса відпустка опитування курорти Новини Одеси море туризм архітектура
Вікторія Яслик - редактор
Автор:
Вікторія Яслик
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