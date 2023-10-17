В Одессе приобретут печи-буржуйки для ВСУ

Военный закладывает дрова в буржуйку. Фото: Армия FM

В Одессе планируют приобрести для военных мобильные печи на осенне-зимний период. Речь идет именно о буржуйках, на которые выделили более миллиона гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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По данным открытого аукциона, заказчиком выступило Одесское квартирно-эксплуатационное управление, которое планирует закупить 140 печей-буржуек.

Скриншот открытый аукцион. Фото: Prozorro

Кто выиграл тендер

Отметим, что в аукционе участвовали 5 компаний, среди которых победителем стало общество с ограниченной ответственностью "АВ-Пром", согласившееся поставлять комплекты печей за 925,9 тысячи гривен.

Требования к комплектации

Корпус должен быть покрыт жаростойкой эмалью и содержать место для подогрева пищи. Также должна быть обеспечена возможность штабелирования печей друг на друга для компактного хранения и перевозки.

Сама печь должна состоять из следующих частей:

корпус печки;

теплообменные трубы;

дверцы;

ручка дверцы;

поддувало;

регулятор мощности печки (горение или тление);

патрубок подсоединения к дымоходу;

регулятор заслонки дымохода (газификатор);

первичная камера (тление);

вторичная камера (дожиг печных газов);

воздушный инжектор;

зольник;

дымоход

кочерги.

Напомним, Одесский городской совет объявил тендер на закупку FPV-дронов для бойцов ВСУ. Известно, что из городского бюджета на БпЛА планируют выделить 33 миллиона гривен.

Также мы писали, что сегодня статьи расходов одесского бюджета пересматривались несколько раз, освободившиеся деньги были направлены на ВСУ. Куда именно пошли финансы и на что, из-за войны озвучить в мэрии не могут. Подробнее об этом читайте в нашем материале.