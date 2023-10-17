В Одесі придбають печі-буржуйки для ЗСУ

Військовий закладає дрова у буржуйку. Фото: Армія FM

В Одесі планують придбати для військових мобільні печі на осінньо-зимовий період. Йдеться саме про буржуйки, на які виділили понад мільйон гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

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За даними відкритого аукціону, замовником виступило Одеське квартирно-експлуатаційне управління, яке планує закупити 140 печей-буржуйок.

Скриншот відкритого аукціону. Фото: Prozorro

Хто виграв тендер

Зазначимо, що в аукціоні брали участь 5 компаній, серед яких переможцем стало товариство з обмеженою відповідальністю "АВ-Пром", яке погодилося постачати комплекти печей за 925,9 тисячі гривень.

Вимоги до комплектації

Корпус має бути вкритий жаротривкою емаллю та містити місце для підігріву їжі. Також повинна бути забезпечена можливість штабелювання печей одна на одну з метою компактного зберігання та перевезення.

Сама піч має складатися з таких частин:

корпус пічки;

теплообмінні труби;

дверцята;

ручка дверцят;

піддувало;

регулятор потужності пічки (горіння чи тління);

патрубок під єднання до димоходу;

регулятор заслінки димоходу (газифікатор);

первинна камера (тління);

вторинна камера (допал пічних газів);

повітряний інжектор;

зольник;

димохід

коцюба.

Нагадаємо, Одеська міська рада оголосила тендер на закупівлю FPV-дронів для бійців ЗСУ. Наразі відомо, що з міського бюджету на БпЛА планують виділити 33 мільйони гривень.

Також ми писали, що сьогодні статті видатків одеського бюджету переглядалися кілька разів, гроші, що звільнилися, були направлені на ЗСУ. Куди саме пішли фінанси та на що, через війну озвучити в мерії не можуть. Детальніше про це читайте у нашому матеріалі.