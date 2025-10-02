В Одессе мужчина убил знакомого во время застолья

Задержанный мужчина в Одессе. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В одной из многоэтажек Киевского района Одессы во время застолья произошел смертельный конфликт. Пострадавший скончался от травм. Полиция задержала подозреваемого, ему грозит тюремное заключение.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Смертельная ссора

В одной из многоэтажек Одессы жительница дома обнаружила в коридоре окровавленное тело мужчины и вызвала полицию. Выяснилось, что погибший был в гостях у знакомого. Между ними возникла ссора, во время которой 26-летний хозяин начал избивать 51-летнего гостя руками и ногами. Затем он отобрал у него пистолет, похожий на травматический, и ударил рукояткой по голове. После этого вынес без сознания гостя в коридор и убежал, забрав оружие и мобильный телефон.

Правоохранители установили маршрут движения подозреваемого после преступления. В центре города он продал телефон потерпевшего, который удалось найти. Впоследствии мужчина скрывался у знакомого в Пересипском районе, где его и задержали.

Правоохранители ведут злоумышленника. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Как накажут

Следователи выяснили, что фигурант ранее уже имел судимость за нанесение тяжких телесных повреждений. Суд даже принял решение о его заключении, однако приговор еще не вступил в силу. Во время обыска у него изъяли вероятное орудие преступления и другие вещественные доказательства. Мужчине сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Ему грозит до 15 лет заключения. Сейчас решается вопрос о содержании его под стражей. Окончательную квалификацию действий подозреваемого определят после завершения экспертиз.

Пистолет, который нашли правоохранители. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области.

