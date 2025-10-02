В Одесі чоловік убив знайомого під час застілля

Забив руками та ногами — застілля в Одесі закінчилося вбивством
В одній із багатоповерхівок Київського району Одеси під час застілля стався смертельний конфлікт. Потерпілий помер від травм. Поліція затримала підозрюваного, йому загрожує ув’язнення.
Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.
Смертельна сварка
В одній із багатоповерхівок Одеси мешканка будинку виявила у коридорі закривавлене тіло чоловіка та викликала поліцію. З’ясувалося, що загиблий був у гостях у знайомого. Між ними виникла сварка, під час якої 26-річний господар почав бити 51-річного гостя руками й ногами. Потім він відібрав у нього пістолет, схожий на травматичний, та вдарив руків’ям по голові. Після цього виніс непритомного гостя у коридор і втік, забравши зброю та мобільний телефон.
Правоохоронці встановили маршрут руху підозрюваного після злочину. У центрі міста він продав телефон потерпілого, який вдалося знайти. Згодом чоловік переховувався у знайомого в Пересипському районі, де його й затримали.
Як покарають
Слідчі з’ясували, що фігурант раніше вже мав судимість за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Суд навіть ухвалив рішення про його ув’язнення, однак вирок ще не набрав чинності. Під час обшуку у нього вилучили ймовірне знаряддя злочину та інші речові докази. Чоловіку повідомили про підозру в умисному вбивстві. Йому загрожує до 15 років ув’язнення. Зараз вирішується питання про тримання його під вартою. Остаточну кваліфікацію дій підозрюваного визначать після завершення експертиз.
