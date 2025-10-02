Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Забив руками та ногами — застілля в Одесі закінчилося вбивством

Забив руками та ногами — застілля в Одесі закінчилося вбивством

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 14:35
В Одесі чоловік убив знайомого під час застілля
Затриманий чоловік в Одесі. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В одній із багатоповерхівок Київського району Одеси під час застілля стався смертельний конфлікт. Потерпілий помер від травм. Поліція затримала підозрюваного, йому загрожує ув’язнення.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Реклама
Читайте також:

Смертельна сварка

В одній із багатоповерхівок Одеси мешканка будинку виявила у коридорі закривавлене тіло чоловіка та викликала поліцію. З’ясувалося, що загиблий був у гостях у знайомого. Між ними виникла сварка, під час якої 26-річний господар почав бити 51-річного гостя руками й ногами. Потім він відібрав у нього пістолет, схожий на травматичний, та вдарив руків’ям по голові. Після цього виніс непритомного гостя у коридор і втік, забравши зброю та мобільний телефон.

Правоохоронці встановили маршрут руху підозрюваного після злочину. У центрі міста він продав телефон потерпілого, який вдалося знайти. Згодом чоловік переховувався у знайомого в Пересипському районі, де його й затримали.

В Одесі чоловік убив знайомого
Правоохоронці ведуть зловмисника. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Як покарають

Слідчі з’ясували, що фігурант раніше вже мав судимість за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Суд навіть ухвалив рішення про його ув’язнення, однак вирок ще не набрав чинності. Під час обшуку у нього вилучили ймовірне знаряддя злочину та інші речові докази. Чоловіку повідомили про підозру в умисному вбивстві. Йому загрожує до 15 років ув’язнення. Зараз вирішується питання про тримання його під вартою. Остаточну кваліфікацію дій підозрюваного визначать після завершення експертиз.

В Одесі чоловік убив знайомого
Пістолет, який знайшли правоохоронці. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини.

Нгагадаємо, ми писали, що в Одесі військовий побів людей в парку через зауваження. Також ми повідомляли, що на Одещині п’яний військовий збив підлітка.

Одеса вбивство Одеська область Кримінал Новини Одеси вбивця
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації