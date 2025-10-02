В Одесі чоловік убив знайомого під час застілля

Затриманий чоловік в Одесі. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В одній із багатоповерхівок Київського району Одеси під час застілля стався смертельний конфлікт. Потерпілий помер від травм. Поліція затримала підозрюваного, йому загрожує ув’язнення.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Реклама

Читайте також:

Смертельна сварка

В одній із багатоповерхівок Одеси мешканка будинку виявила у коридорі закривавлене тіло чоловіка та викликала поліцію. З’ясувалося, що загиблий був у гостях у знайомого. Між ними виникла сварка, під час якої 26-річний господар почав бити 51-річного гостя руками й ногами. Потім він відібрав у нього пістолет, схожий на травматичний, та вдарив руків’ям по голові. Після цього виніс непритомного гостя у коридор і втік, забравши зброю та мобільний телефон.

Правоохоронці встановили маршрут руху підозрюваного після злочину. У центрі міста він продав телефон потерпілого, який вдалося знайти. Згодом чоловік переховувався у знайомого в Пересипському районі, де його й затримали.

Правоохоронці ведуть зловмисника. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Як покарають

Слідчі з’ясували, що фігурант раніше вже мав судимість за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Суд навіть ухвалив рішення про його ув’язнення, однак вирок ще не набрав чинності. Під час обшуку у нього вилучили ймовірне знаряддя злочину та інші речові докази. Чоловіку повідомили про підозру в умисному вбивстві. Йому загрожує до 15 років ув’язнення. Зараз вирішується питання про тримання його під вартою. Остаточну кваліфікацію дій підозрюваного визначать після завершення експертиз.

Пістолет, який знайшли правоохоронці. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини.

Нгагадаємо, ми писали, що в Одесі військовий побів людей в парку через зауваження. Також ми повідомляли, що на Одещині п’яний військовий збив підлітка.