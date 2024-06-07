Запрещенные автобусы могут вскоре выйти на маршруты Одессы, — Кипер о транспорте от партнеров

Новый двухсекционный автобус для Одессы из Германии. Фото: Новини.LIVE

Одессе страны-партнеры передают автобусы в качестве гуманитарной помощи, однако использовать на маршрутах их город не может из-за особенностей законодательства. Сейчас этот транспорт стоит в гаражах, однако вскоре проблема может решиться.

Об этом на пресс-брифинге сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Предоставленный транспорт подпадает под стандарт Евро-4, а Украина в свою очередь принимает только Евро-5. Эти стандарты определяют допустимые уровни выбросов вредных веществ от автомобилей, чтобы снизить загрязнение воздуха. Евро-5 более строг и ограничивает выбросы оксидов азота, углеводородов, оксидов углерода и твердых частиц. Однако уже предоставлен законопроект, имеющий целью разрешить вывести автобусы на маршруты.

"Сегодня уже и законопроект подали. Геннадий Труханов пришел, говорит, не знаю, что делать — 70 автобусов есть. Поэтому мы обратились в Кабмин. Потому что уже от громад есть заявки на 90 автобусов, чтобы их использовать для перевозки детей. И 70 стоит у мэра, которые он не может использовать", — прокомментировал Олег Кипер.

Транспорт для Одессы

Ранее сообщалось, что Одесса может получить дополнительные автобусы для пассажирских перевозок от города-побратима Стамбул. Известно, что речь идет о передаче 10 единиц транспорта одесскому автопарку.

Мы писали, что в конце прошлого года Одесса получила от немецкого города-побратима Регенсбурга двухсекционные автобусы. Транспорт обновленного автопарка оснащен всем необходимым для комфортной поездки, один выйти на маршруты пока не может.

Также мы сообщали, что одесские депутаты утвердили заключение соглашения, согласно которому город сможет приобрести новый транспорт за кредитные средства Европейского банка. Основная цель — замена старых троллейбусов на комфортные электробусы, приспособленные к нуждам местных жителей.