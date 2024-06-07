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Заборонені автобуси можуть невдовзі вийти на маршрути Одеси, — Кіпер про транспорт від партнерів

7 червня 2024 13:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Заборонені автобуси можуть невдовзі вийти на маршрути Одеси, — Кіпер про транспорт від партнерів
Новий двосекційний автобус для Одеси від Німеччини. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Одесі країни-партнери передають автобуси у якості гуманітарної допомоги, проте використовувати на маршрутах їх місто не може через особливості законодавства. Станом на зараз цей транспорт стоїть у гаражах, проте незабаром проблема може вирішитись. 

 Про це на прессбрифінгу повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
 

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Наданий транспорт підпадає під стандарт Євро-4, а Україна в свою чергу приймає лише Євро-5. Ці стандарти визначають допустимі рівні викидів шкідливих речовин від автомобілів, щоб зменшити забруднення повітря. Євро-5 більш суворий та обмежує викиди оксидів азоту, вуглеводнів, оксидів вуглецю та твердих частинок. Однак вже наданий законопроєкт, що має на меті дозволити вивести автобуси на маршрути. 

"Сьогодні вже і законопроект подали. Геннадій Труханов прийшов, каже, не знаю, що робити — 70 автобусів є. Тож ми звернулися до КабМіну. Тому що є вже від громад заявки на 90 автобусів, аби їх використовувати для перевезення дітей. І 70 стоїть у мера, які він не може використовувати", — прокоментував Олег Кіпер.

Транспорт для Одеси

Раніше ми повідомляли, що Одеса може отримати додаткові автобуси для пасажирських перевезень від міста-побратима Стамбул. Відомо, що йдеться про передачу 10 одиниць транспорту для одеського автопарку.

Ми писали, що наприкінці минулого року Одеса отримала від німецького міста-побратима Регенсбурга двосекційні автобуси. Транспорт оновленого автопарку оснащений усім необхідним для комфортної поїздки, одна вийти на маршрути поки не може.

Також ми повідомляли, що  одеські депутати затвердили укладання угоди, згідно з якою місто зможе придбати новий транспорт за кредитні кошти Європейського банку. Основною метою є заміна старих тролейбусів на комфортні електробуси, пристосовані до потреб місцевих мешканців.

Новини Одеси
Олег Кіпер
гуманітарна допомога
Геннадій Труханов
Одеса
Одеська область
транспорт
автобуси

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