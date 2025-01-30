Экологическая катастрофа в Черном море - безопасна ли рыба

Продажа рыбы на одесском рынке "Привоз". Фото: Новини.LIVE

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

Медучреждения Одесской области уже проинформированы о чрезвычайной ситуации, связанной с загрязнением моря. Также созданы группы быстрого реагирования на случай, если на территории побережья будут обнаружены птицы или млекопитающие, пострадавшие из-за российского мазута.

Об этом во время пресс-конференции сообщил начальник отдела организации ГУ Госпродпотребслужбы в Одесской области Руслан Олейник.

Читайте также:

Последствия загрязнения

По словам чиновника, сейчас в Одесском регионе не зафиксировано ни одного случая гибели морских обитателей и птиц. Однако жителей области просят информировать, если где-то будут замечены больные животные.

"Хочу всех успокоить, по состоянию на текущую дату ситуация находится под контролем. Информации о трупах погибших морских млекопитающих, птицы или рыбы в государственные больницы ветеринарной медицины и в Одесскую региональную государственную лабораторию не поступало", — сообщил Руслан Олейник.

Что касается употребления морской рыбы, то на сегодняшний день взятые пробы воды не показали никаких отклонений от нормы. Поэтому запрета на вылов и дальнейшую реализацию нет.

Ранее мы писали о том, что в Одесской области был обнаружен опасный мазут. А также, что администрация морских портов Украины объявила тендер на закупку боновых ограждений.