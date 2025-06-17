Количество погибших от обстрела Одессы возросло до 2 человек

Погибших в результате утренней атаки на Одессу стало больше
К сожалению, количество погибших в результате утренней атаки на Одессу увеличилось до двух человек. Только что под завалами нашли тело еще одной женщины.
Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.
Еще одна жертва
Только что под завалами дома в центре города, в который попал российский дрон, нашли тело еще одной женщины. Ей было 78 лет. Это уже вторая жертва атаки на Одессу 17-го июня.
"К сожалению, под завалами нашли тело еще одной женщины, 1947 года рождения. Искренние соболезнования родным",— говорится в сообщении Одесской областной прокуратуры.
Все аварийно-спасательные работы спасателями уже завершены.
Атака 17 июня
Враг нанес удар по центру города, где плотная застройка. Россияне разрушили жилые дома, детский сад, инклюзивный центр, инфекционную больницу и педагогический университет. 17 человек пострадали. Также под завалами найдены тела 60-летней и 78-летней женщин. Во время атаки она находилась в своих помещениях.
Напомним, недавно мы писали о том, что одесситы рассказывали об утренней атаке. А также о том, как выглядит инклюзивно-ресурсный центр после российского обстрела.
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