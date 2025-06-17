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Главная Одесса Погибших в результате утренней атаки на Одессу стало больше

Погибших в результате утренней атаки на Одессу стало больше

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Дата публикации 17 июня 2025 17:25
Количество погибших от обстрела Одессы возросло до 2 человек
Дом после атаки. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Еще одна жертва Атака 17 июня

К сожалению, количество погибших в результате утренней атаки на Одессу увеличилось до двух человек. Только что под завалами нашли тело еще одной женщины.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Еще одна жертва

Только что под завалами дома в центре города, в который попал российский дрон, нашли тело еще одной женщины. Ей было 78 лет. Это уже вторая жертва атаки на Одессу 17-го июня.

"К сожалению, под завалами нашли тело еще одной женщины, 1947 года рождения. Искренние соболезнования родным",— говорится в сообщении Одесской областной прокуратуры.

Все аварийно-спасательные работы спасателями уже завершены.

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Сообщение прокуратуры. Фото: скриншот
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Рука погибшей женщины. Фото: ГСЧС Одесчини

Атака 17 июня

Враг нанес удар по центру города, где плотная застройка. Россияне разрушили жилые дома, детский сад, инклюзивный центр, инфекционную больницу и педагогический университет. 17 человек пострадали. Также под завалами найдены тела 60-летней и 78-летней женщин. Во время атаки она находилась в своих помещениях.

Напомним, недавно мы писали о том, что одесситы рассказывали об утренней атаке. А также о том, как выглядит инклюзивно-ресурсный центр после российского обстрела.

Одесса обстрелы Новости Одессы война в Украине жертвы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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