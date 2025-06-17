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Головна Одеса Загиблих внаслідок ранкової атаки на Одесу побільшало

Загиблих внаслідок ранкової атаки на Одесу побільшало

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Дата публікації: 17 червня 2025 17:25
Кількість загиблих від обстрілу Одеси зросла до 2 осіб
Будинок після атаки. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Ще одна жертва Атака 17 червня

На жаль, кількість загиблих внаслідок ранкової атаки на Одесу збільшилась до двох осіб. Щойно під завалами знайшли тіло ще однієї жінки.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Ще одна жертва

Щойно під завалами будинку у центрі міста, в який влучив російський дрон, знайшли тіло ще однієї жінки. Їй було 78 років. Це вже друга жертва атаки на Одесу 17-го червня.

"На жаль, під завалами знайшли тіло ще однієї жінки, 1947 року народження. Щирі співчуття рідним",— йдеться у повідомленні Одеської обласної прокуратури.

Наразі усі аварійно-рятвальні роботи рятувальниками вже завершені.

Кількість загиблих внаслідок ранкової атаки на Одесу збільшилась - фото 1
Повідомлення прокуратури. Фото: скриншот
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Рука загиблої жінки. Фото: ДСНС Одещини

Атака 17 червня

Ворог завдав удару по центру міста, де щільна забудова. Росіяни зруйнували житлові будинки, дитячий садок, інклюзивний центр, інфекційну лікарню та педагогічний університет. 17 осіб постраждали. Також під завалами знайдено тіла 60-річної  та 78-річної жінок. Під час атаки вона перебувала у своїх приміщеннях.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що одесити розповідали про ранкову атаку. А також про те, як виглядає інклюзивно-ресурсний центр після російського обстрілу.

Одеса обстріли Новини Одеси війна в Україні жертви
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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