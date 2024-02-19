Угроза для купания — ученые нашли серу на дне Черного моря

Глубины Черного моря. Фото: omega7geo

На дне Черного моря может вырасти уровень серы водорода из-за увеличения количества отдыхающих. Наибольшая угроза у западного побережья оккупированного Крыма, где россияне не восстанавливают состояние морской флоры и фауны.

Об этом сообщил директор Морского гидрофизического института Сергей Коновалов.

Чем это чревато

На поверхности дна или придонном слое, где резко уменьшается количество кислорода или появляется сероводород, не смогут существовать живые организмы. Поэтому восстановление популяции придонных жителей потребует много времени.

Кто в зоне риска

В зоне риска находятся закрытые бухты, где обмен воды продолжается менее интенсивно. Это может привести к вспышкам инфекций, находящихся в воде.

"В основном это заиленные участки Севастопольских бухт и Евпаторийского залива. При этом ухудшения фиксируются в летний сезон, зимой ситуация приходит в норму", — сказал Коновалов.

Напомним, в период активной фазы войны в Черном море было уничтожено около 50 тысяч черноморских китообразных. Это очень важные морские существа, играющие ключевую роль в балансе экосистемы.

Также мы писали, что Черное море, уже чувствующее последствия военных событий в Украине, теперь становится ареной нового вторжения — на этот раз со стороны рапана. Этот всеядный моллюск представляет собой реальную угрозу для экосистемы водоема.