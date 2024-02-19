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Загроза для купання — вчені знайшли сірку на дні Чорного моря

19 лютого 2024 13:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Загроза для купання — вчені знайшли сірку на дні Чорного моря
Глибини Чорного моря. Фото: omega7geo
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

На дні Чорного моря може зрости рівень сірки водню через збільшення кількості відпочивальників. Наразі найбільша загроза є біля західного узбережжя окупованого Криму, де росіяни не відновлюють стан морської флори та фауни. 

Про це повідомив директор Морського гідрофізичного інституту Сергій Коновалов.

Чим це загрожує

На поверхні дна або придонному шарі, де різко зменшується кількість кисню або з'являється сірководень, не зможуть існувати живі організми. Через це відновлення популяції придонних жителів потребуватиме багато часу.

Хто у зоні ризику

У зоні ризику знаходяться закриті бухти, де обмін води триває менш інтенсивно. Це може призвести до спалахів інфекцій, які знаходяться у воді.

"В основному це замулені ділянки Севастопольських бухт і Євпаторійської затоки. При цьому погіршення фіксуються у літній сезон, взимку ситуація приходить у норму", — сказав Коновалов.

Нагадаємо, в період активної фази війни у Чорному морі було знищено близько 50 тисяч чорноморських китоподібних. Це надзвичайно важливі морські істоти, які відіграють ключову роль у балансі екосистеми.

Також ми писали, що Чорне море, що вже відчуває наслідки воєнних подій в Україні, тепер стає ареною нового вторгнення — цього разу з боку рапани. Цей всеїдний молюск є реальною загрозою для екосистеми водойми.

Чорне море
екологічна катастрофа
водень
дослідження
Севастополь
екологія

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