Сколько кораблей с ракетами вывели россияне у моря 23 сентября

Российский военный корабль выпускает ракету. Фото: росСМИ

На утро понедельника, 23 сентября, в Черном море находится один вражеский корабль, способный запускать крылатые ракеты по Одесской области. Еще один подстерегает в Средиземном море.

Об этом сообщили в Военно-морских силах ВСУ.

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Информация о флоте РФ по состоянию на 23 сентября. Фото: ВМС ВСУ

Корабли в морях

Черное море — один носитель крылатых ракет "Калибр" общим залпом до четырех ракет;

Азовское море — вражеские корабли отсутствуют;

Средиземное море — один вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.

Какие российские ракетоносители Украина потопила за время войны

Украина продолжает наносить удары по российскому флоту. Военные успешно потопили несколько важных кораблей РФ, в частности:

Ракетный крейсер "Москва" (Проект 1164 "Атлант").

Флагман Черноморского флота РФ, поражен двумя крылатыми ракетами БРК "Нептун" в районе острова Змеиный 13 апреля 2022 года.

Малый ракетный корвет "Аскольд" (Проект 2280.0 "Каракурт").

Поражен крылатыми ракетами SCALP-EG на судостроительном заводе "Залов" в Керчи. Корабль был выведен из строя 4 ноября 2023 года.

Ракетный катер Р-334 "Ивановец" (Проект 12411М).

Утоплен на озере Донузлав в результате атаки надводными беспилотными катерами-камикадзе 31 января 2024 года.

Малый ракетный корвет "Серпухов" (Проект 2163.1 "Буян-М").

Выведен из строя во время пожара, который произошел в результате спецоперации ГУР МОУ на военно-морской базе в Балтийске, Калининградской области 7 апреля 2024 года.

Подлодка Б-237 "Ростов-на-Дону" (Проект 636.3 "Варшавянка").

Затонул 2 августа 2024 года из-за полученных повреждений в результате атаки ракетных войск и ВМС ВСУ в порту Севастополь.

Напомним, 20 сентября россияне выпустили ракету по Одессе. Четверо человек ранены, повреждено гражданское судно.

Также ранее россияне атаковали судно с зерном в Черном море.