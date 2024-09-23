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Загроза для Одещини — у Чорному морі чергує російський ракетоносій

23 вересня 2024 11:17
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Скільки кораблів з ракетами вивели росіяни у моря 23 вересня
Російський військовий корабель випускає ракету. Фото: росЗМІ
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Станом на ранок понеділка, 23 вересня, у Чорному морі перебуває один ворожий корабель, здатний запускати крилаті ракети по Одеській області. Ще один чатує у Середземному морі.

Про це повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

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Інформація про флот РФ станом на 23 вересня. Фото: ВМС ЗСУ

Кораблі в морях 

  • Чорне море — один носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до чотирьох ракет;
  • Азовське море — ворожі кораблі відсутні;
  • Середземне море — один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.

Які російські ракетоносії Україна потопила за час війни

Україна продовжує завдавати ударів по російському флоту. Військові успішно потопили кілька важливих кораблів РФ, зокрема:

Ракетний крейсер "Москва" (Проєкт 1164 "Атлант").

  • Флагман Чорноморського флоту РФ, уражений двома крилатими ракетами БРК "Нептун" в районі острова Зміїний 13 квітня 2022 року.

Малий ракетний корвет "Аскольд" (Проєкт 2280.0 "Каракурт").

  • Уражений крилатими ракетами SCALP-EG на суднобудівному заводі "Залів" у Керчі. Корабель був виведений з ладу 4 листопада 2023 року.

Ракетний катер Р-334 "Івановєц" (Проєкт 12411М).

  • Потоплений на озері Донузлав внаслідок атаки надводними безпілотними катерами-камікадзе 31 січня 2024 року.

Малий ракетний корвет "Серпухов" (Проєкт 2163.1 "Буян-М").

  • Виведений з ладу через пожежу, яка сталася внаслідок спецоперації ГУР МОУ на військово-морській базі в Балтійську, Калінінградської області 7 квітня 2024 року.

Підводний човен Б-237 "Ростов-на-Дону" (Проєкт 636.3 "Варшавянка").

  • Затонув 2 серпня 2024 року через отримані пошкодження внаслідок атаки ракетних військ та ВМС ЗСУ в порту Севастополь.

Нагадаємо, 20 вересня росіяни випустили ракету по Одесі. Четверо людей поранені, пошкоджено цивільне судно.

Також раніше окупанти атакували судно з зерном у Чорному морі. 

Одеса Чорне море Одеська область Новини Одеси загроза кораблів

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