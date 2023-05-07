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Угроза с Черного моря: враг держит наготове 32 "Калибра"

7 мая 2023 13:30
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Угроза с Черного моря: враг держит наготове 32 калибра
Российские корабли. Фото: Министерство обороны РФ
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

По состоянию на 12:00 7 апреля Россия продолжает держать в Черном море на боевом дежурстве военные корабли. Среди них 4 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 32 ракет.

Об этом сообщают ВМС ВСУ.

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"В Черном море на боевом дежурстве находится 11 вражеских кораблей. Из них 4 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 32 ракет", — говорится в сообщении.

Кроме того, один вражеский корабль зафиксирован в Азовском море и до пяти — в Средиземном море. Из них 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 4 ракет.

За сутки, в интересах РФ, проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • к Азовскому морю — 30 судов, из них 4 двигались в направлении пролива Босфор;
  • к Черному морю — 14 судов, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), отключая систему автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.

Отметим, по состоянию на утро 7 апреля в Черном море находятся четыре надводных ракетоносителя. Суммарный залп "Калибров" до 32 ракет.

Напомним, сегодня ночью враг совершил ракетный обстрел Николаевской области. В результате повреждено здание промышленного предприятия.

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