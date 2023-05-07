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Загроза з Чорного моря: ворог тримає напоготові 32 калібри

7 травня 2023 13:30
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Беженар Тетяна
журналіст
Загроза з Чорного моря: ворог тримає напоготові 32 калібри
Російські кораблі. Фото: Міністерство оборони РФ
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Станом на 12 годину 7 квітня Росія продовжує тримати у Чорному морі на бойовому чергуванні військові кораблі. Серед них 4 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 32 ракет.

Про це повідомляють ВМС ЗСУ.

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"В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 11 ворожих кораблів. З них 4 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 32 ракет",— йдеться у повідомленні.

Крім того, один ворожий корабель зафіксовано в Азовському морі  та до п’яти — в Середземному морі. З них 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 4 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — 30 суден, з них 4 рухались у напрямку протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 14 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Зазначимо, станом на ранок 7 квітня у Чорному морі перебувають чотири надводні ракетоносії. Сумарний залп "Калібрів" до 32 ракет.

Нагадаємо, сьогодні вночі ворог здійснив ракетний обстріл Миколаївської області. В результаті пошкоджено будівлю промислового підприємства.

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