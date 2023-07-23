Военный экспорт развенчивает фейки российской пропаганды

Последствия удара по собору. Фото: Новини.LIVE

Российская пропаганда пытается оправдать свою ночную атаку по Одессе и обвинить во всем Украину, что якобы в святыню в центре города попала ракета ПВО. Однако повреждения, нанесенные Свято-Преображенскому собору, достигли мощностью до 300 кг, что является боевой частью ракеты "Оникс" или "Калибр".

Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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По его словам, удар по храму сравним с ударами по ЖК "Тирас" и бизнес-центру на проспекте Шевченко, но тогда российская пропаганда не пыталась оправдываться.

"Я уверен, что после того, как уберут мусор, будут видны обломки той ракеты, которая попала сегодня в собор", — констатирует Коваленко.

Также он развенчивает фейки росСМИ о том, что это могла быть украинская зенитная управляемая ракета (ЗУР), потому что ее боевой заряд в 10 раз меньше "Калибра" или "Оникса".

"Когда россияне заявляют о том, что это был ВКР - это чепуха, поскольку ЗУРы не способны на такие повреждения", — добавляет эксперт.

Напомним, сегодня, 23 июля, Одесская область в очередной раз была атакована врагом по авиации и кораблям. В небе над регионом силам ПВО удалось уничтожить 9 ракет.

Также мы писали, что в результате вражеской атаки был поврежден Спасо-Преображенский собор. Сообщается, что в соборе выбило окна, серьезно пострадало его убранство. Также сообщается, что в храме уничтожен алтарь.