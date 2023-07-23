Військовий експорт розвінчує фейки російської пропаганди

Наслідки удару по собору. Фото: Новини.LIVE

Російська пропаганда намагається виправдати свою нічну атаку по Одесі та звинуватити у всьому Україну, що начебто у святиню в центрі міста влучила ракета ППО. Проте ушкодження, які були завдані Свято-Преображенському собору, сягнули потужністю до 300 кг, що є бойовою частиною ракети "Онікс" або "Калібр".

Про це повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

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За його словами, удар по храму можна порівняти з ударами по ЖК "Тірас" та бізнес-центру на проспекті Шевченка, але тоді російська пропаганда не намагалася виправдовуватися.

"Я впевнений, що після того, як приберуть сміття, буде видно уламки тієї ракети, яка влучила сьогодні у собор", — констатує Коваленко.

Також він розвінчує фейки росЗМІ про те, що це могла бути українська зенітна керована ракета (ЗКР), бо її бойовий заряд у 10 разів менший за "Калібр" чи Онікс".

"Коли росіяни заявляють про те, що це був ЗКР — це нісенітниці, оскільки ЗКРи не здатні на такі пошкодження", — додає експерт.

Нагадаємо, сьогодні, 23 липня, Одеська область вкотре була атакована ворогом з авіації та кораблів. В небі над регіоном силам ППО вдалося знищити 9 ракет.

Також ми писали, що внаслідок ворожої атаки був пошкоджений Спасо-Преображенський собор. Повідомляється, що у соборі повибивало вікна, серйозно постраждало його оздоблення. Також повідомляється, що у храмі знищено вівтар.