Заявления о захвате Одессы: эксперт объяснил новую тактику России

Разрушенный дом в Одессе. Фото: ГСЧС в Одесской области

Лилия Швец Редактор ленты новостей - Одесса

Россия вновь вернулась к теме возможного наступления на Одессу и начала активно распространять заявления о новых "буферных зонах". Однако основную ставку оккупанты делают не на сухопутное наступление, а на авиаудары по украинским городам. Одесса остается одной из целей таких атак.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление пресс-секретаря Украинской добровольческой армии Сергея Братчука в эфире телемарафона "Ми — Україна".

Буферная зона

В последние дни тема Одессы вновь появилась в российском информационном пространстве. На фоне сообщений о так называемых "буферных зонах" российские паблики начали упоминать и о возможном наступлении на юг Украины. Сергей Братчук убежден, что такие сообщения рассчитаны прежде всего на внутреннюю аудиторию России. Кремль пытается создать впечатление, что контролирует ситуацию на фронте и якобы имеет новые планы наступления.

"С Одессой у них не сложилось. Очередное наступление на Одессу не состоялось, не происходит и не состоится. О так называемых буферных или санитарных зонах Путин говорит еще с 2022–2023 годов. Эту тему просто периодически поднимают, чтобы показать россиянам какие-то "достижения" и одновременно оказывать давление на Украину", — сказал Братчук.

Впрочем, это вовсе не означает, что опасность для Одессы уменьшилась. По словам эксперта, Россия все активнее делает ставку на воздушный террор. Именно поэтому регулярно атакует украинские города дронами, ракетами и управляемыми авиабомбами.

Россияне выжигают землю

Лучше всего это видно на примере Херсона и Запорожья, которые почти ежедневно подвергаются массированным ударам КАБами. Такой тактикой оккупанты пытаются не только разрушать инфраструктуру, но и заставить людей покидать свои дома.

"Все очевидно. Их цель — выжечь эту землю, сделать территорию непригодной для жизни и вытеснить людей. Это тактика выжженной земли, так называемый сирийский сценарий, который Россия сейчас использует значительно активнее. Именно поэтому они так массово применяют управляемые авиабомбы", — пояснил военный эксперт.

ПВО сбивает реактивные дроны

Одесса тоже постоянно находится под прицелом российских ударов. После почти каждой массированной атаки город подвергается разрушениям, однако значительно большее количество воздушных целей украинским военным удается уничтожить еще до того, как они достигают своих целей.

Сергей Братчук отмечает, что о результатах работы противовоздушной обороны сообщают далеко не все. По его словам, украинские военные уже научились сбивать не только обычные ударные беспилотники, но и новые реактивные дроны.

"Не обо всем сегодня можно говорить открыто, но противовоздушная оборона работает очень активно. Если бы хотя бы на треть больше ракет и дронов долетали до своих целей, последствия были бы гораздо тяжелее. Уже сегодня сбиваются ракеты, сбиваются реактивные дроны, и эта работа продолжается каждый день", — отметил он.

Самые опасные КАБы

Эксперт добавляет, что самой большой проблемой остаются управляемые авиабомбы. Российские самолеты запускают их, не заходя в зону поражения украинской ПВО. Именно поэтому, подчеркивает Братчук, одной из главных задач остается уничтожение самолетов-носителей, ведь это позволит существенно сократить количество ударов по украинским городам.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что на фоне постоянных атак судовладельцы временно приостановили заход судов в черноморские порты Украины. Государство не вводило ограничений на движение, а решения принимают сами операторы. В то же время правительство работает над решениями по возобновлению судоходства. Из-за опасности один из фидерных операторов уже сообщил о временном приостановлении обслуживания через Черноморский рыбный порт.

Также Новини.LIVE сообщали о штрафах за нарушение комендантского часа. Отметим, что с 2022 года в Украине действует комендантский час, который предусматривает ограничение передвижения людей в определённое время. В настоящее время в Одессе и Одесской области она действует с 00:00 до 05:00. Также определены силы, контролирующие соблюдение режима, и полномочия патрулей во время проверок.